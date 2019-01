Viele Gräben: So steht es um den Breitbandausbau

2018 ist vorbei und eigentlich sollte nun jeder mit mindestens 50 MBit/s im Internet surfen können. So hatte es die Regierung vorgesehen. Trotz zahl­reicher Aus­bau­projekte von Telekom, Deutsche Glasfaser und Co. wurde das Ziel verfehlt. Eine Be­stands­auf­nahme zum Breitbandausbau.

Man kann den Netz­be­trei­bern keine Untä­tig­keit vorwerfen. Mit rund 60.000 Kilome­tern Glas­faser hat die Deut­sche Telekom nach eigenen Angaben im vergan­genen Jahr 50 Prozent mehr verlegt als 2017. 8,8 Millionen Haus­halte haben 2018 von den Bonnern höhere Band­breiten erhalten. Insge­samt können 26 Millionen Haus­halte mit maximal 100 MBit/s im Internet surfen. Dafür hat die Telekom auch in den beiden letzten Wochen des vergan­genen Jahres weiter ausge­baut.



Auch im vergangenen Jahr haben viele Haushalte schnellere Internetzugänge bekommen. Das Versorgungsziel wurde trotzdem nicht erreicht. Auch im vergangenen Jahr haben viele Haushalte schnellere Internetzugänge bekommen. Das Versorgungsziel wurde trotzdem nicht erreicht.

Stadt-Land-Gefälle

In den vergan­genen zwölf Monaten haben die Bonner 23.000 Vertei­ler­kästen aufge­stellt. Insge­samt gehören der Telekom nun 177.600 dieser grauen Kästen in den Straßen. Bis hierin reicht das über 500.000 Kilo­meter lange Glas­fa­ser­netz des TK-Konzerns. Danach werden die Daten auf dem Kupfer­kabel trans­por­tiert, sodass beim Kunden maximal 50, 100 oder dank Super-Vecto­ring 250 MBit/s ankommen.

Ein Blick auf den Breit­band­atlas verdeut­licht die Situa­tion der Breit­band­ver­sor­gung. Ledig­lich für Bremen und Hamburg wird eine flächen­de­ckende Versor­gung mit 50 MBit/s von über 95 Prozent der Haus­halte ange­zeigt. Laut Regie­rung sollte das jedoch überall in Deutsch­land der Fall sein. Im weitaus größten Teil der Repu­blik liegt die Abde­ckung zwischen 75 und 95 Prozent. Der Osten fällt hingegen ab. Hier liegt die 50-MBit/s-Versor­gung bei gerade einmal 50 bis 75 Prozent. Laut einer Studie des TÜV Rhein­land im Auftrag des Bundes­wirt­schafts­mi­nis­te­riums lag die Abde­ckung mit 50 MBit/s Mitte 2018 bei knapp 83 Prozent. Beson­ders heikel ist der Unter­schied zwi­schen Stadt und Land. In den Metro­polen liegt die Versor­gungs­quote bei 93,5, in länd­li­chen Regionen aber ledig­lich bei 50,5 Prozent.



Die Deutsche Glasfaser ist insbesondere in ländlichen Regionen aktiv. Die Versorgungsquote mit FTTB/H lag Mitte 2018 aber nur bei 8,5 Prozent aller Haushalte. Die Deutsche Glasfaser ist insbesondere in ländlichen Regionen aktiv. Die Versorgungsquote mit FTTB/H lag Mitte 2018 aber nur bei 8,5 Prozent aller Haushalte.

Neues Ziel, neues Glück?

Auf dem Land ist unter anderem die Deut­sche Glas­faser aktiv. Sie versorgt mit ihrem FTTH-Netz nach eigenen Angaben inzwi­schen rund 450.000 Haus­halte in 250 Kom­munen. Insge­samt ist beim Ausbau mit Glas­faser bis ans Gebäude (FTTB) oder gar bis in die Wohnungen (FTTH) jedoch noch viel Luft nach oben. Der Breit­band­atlas zeigt für den über­wie­genden Teil Deutsch­lands eine Versor­gungs­quote von unter zehn Prozent an. Die TÜV-Studie nennt für Mitte 2018 eine Quote von 8,5 Prozent.

Nicht nur, dass das poli­ti­sche Ziel einer flächen­de­ckenden Versor­gung mit 50 MBit/s verfehlt wurde, auch die Ausbau­dy­namik ist alles andere als schwung­voll. Im ersten Halb­jahr 2018 stieg die Versor­gungs­quote mit 50 MBit/s laut TÜV Rhein­land gerade einmal um 2,6 Prozent­punkte. Die Hoff­nungen ruhen auf die seit August in Kraft ge­tretene Verschlan­kung der Bundes­för­de­rung für Breit­band­pro­jekte, mit der Genehmi­gungsverfahren beschleu­nigt werden sollen. Außerdem wird nur noch Glas­faser ge­fördert. Und natür­lich gibt es ein neues Ziel der Bundes­re­gie­rung: Bis Ende 2025 soll jeder Haus­halt Zugang zu einem Gigabit-fähigen Netz haben. Immerhin hat man in Berlin nicht den Fehler wieder­holt, eine Band­breite als Ziel­vor­gabe zu setzen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (10)