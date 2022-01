Glasfaserausbau: FTTH-Anteil steigt

Neben Stutt­gart zählen zur Gigabit-Region die Land­kreise Böblingen, Rems-Murr, Esslingen, Ludwigs­burg und Göppingen. Bis Ende 2021 hat die Telekom in der Gigabit-Region über 200.000 Haus­halte mit FTTH-Anschlüssen versorgt. In diesem Jahr sollen weitere 100.000 hinzu­kommen. Gemessen an der Bevöl­kerung verläuft der Ausbau jedoch recht unter­schied­lich.

Nach Angaben des Breit­band-Atlasses hat die Telekom in der Landes­haupt­stadt mit Stand vom Juni 2021 über 25.000 FTTH-Anschlüsse gebaut. Das entspricht 7,4 Prozent der Stutt­garter Haus­halte. Auch im Land­kreis Esslingen beträgt die Anschluss­quote 7,4 Prozent. Hier hat die Telekom im vergan­genen Jahr nach eigenen Angaben aller­dings 12.500 FTTH-Anschlüsse gebaut, sodass sie im Kreis auf insge­samt 31.000 Glas­faser­haus­halte kommt. Bislang wurde in sieben Kommunen gebaut, zwölf weitere soll 2022 hinzu­kommen.

Glas­faser für die Hälfte der Haus­halte bis 2025

Über die Schließung der letzten weißen Flecken im Landkreis Emsland informierten unter anderem die Dezernenten Michael Steffens (r.) und Simon Göhler (l.).

Foto: Landkreis Emsland Im Land­kreis Göppingen hat die Telekom 2021 die FTTH-Haus­halte um 700 auf 4500 erhöht. „Wegen der bereits guten Glas­faser­ver­sor­gung wurde der Land­kreis Göppingen in den vergan­genen Jahren im regio­nalen Ausbau­pro­gramm unter­durch­schnitt­lich berück­sich­tigt“, erklärt Edgar Wolf. Laut Breit­band­atlas verfügen knapp 20.000 Haus­halte im Land­kreis über einen Glas­faser­anschluss (16,4 Prozent). Auch hier will die Telekom das Ausbau­tempo erhöhen. Neben den fünf bishe­rigen Kommunen wollen die Bonner 2022 in acht weiteren ihr FTTH-Netz ausbauen.

Im Land­kreis Böblingen hat die Telekom 21.000 Glas­faser­anschlüsse gebaut. Hier kommt sie nun auf insge­samt 38.000 FTTH-Haus­halte (18 Prozent). Im Rems-Murr-Kreis sind es 30.000 Haus­halte (10 Prozent). 2021 kamen 6600 neue hinzu. Und im Land­kreis Ludwigs­burg ha die Telekom im vergan­genen Jahr die Zahl der FTTH-Haus­halte um 7000 auf 41.000 erhöht (14 Prozent). In allen Kreisen wollen die Bonner in diesem Jahr in zusätz­lichen Kommunen aktiv werden, um das Ziel zu errei­chen, bis 2025 die Hälfte aller Haus­halte in der Gigabit-Region Stutt­gart mit Glas­faser zu versorgen.

Förder­gelder für Schwerin und das Emsland

Aus dem Südwesten der Repu­blik in den Nord­westen: Im Land­kreis Emsland verfügen bereits 70 Prozent der Haus­halte über einen Glas­faser­anschluss. Mit Beginn der zweiten Ausbau­phase sollen die letzten verblie­benen unter­ver­sorgten Gebiete, die soge­nannten weißen Flecken, von der Breit­band­karte verschwinden. Es handelt sich um 2200 Privat­haus­halte sowie 11.000 Adressen in Gewer­bege­bieten. Nach Abschluss des Projekts - voraus­sicht­lich Ende Dezember 2024 - sind alle weißen Flecken besei­tigt“, erläu­tert Landrat Marc-André Burg­dorf. Dafür erhält der Land­kreis vom Bund und dem Land Nieder­sachsen 57,7 Millionen Euro. Der Land­kreis selbst stellt 19 Millionen Euro bereit. Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern (3. v. l.) überreicht Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (4. v. l.).

Foto: Stadtwerke Schwerin GmbH Auch in Schwerin werden mit Steu­ergeld weiße Flecken besei­tigt. Mit 8,4 Millionen Euro sollen in der Landes­haupt­stadt der Glas­faser­ausbau für 167 Haus­halte, 115 Unter­nehmen und 24 Schulen finan­ziert werden, die derzeit mit weniger als 30 MBit/s im Internet surfen. Den Ausbau werden die Stadt­werke Schwerin vornehmen. In diesem Jahr soll der Start­schuss für den Glas­faser­ausbau fallen. „Im Jahr 2024 sollen die Arbeiten dann plan­mäßig abge­schlossen sein“, erklärt Matthias Effen­berger, Breit­band­koor­dinator in Schwerin und Vorstand der KSM Kommu­nal­ser­vice Meck­len­burg AöR.

Netz­betreiber erhöhen Glas­faser­anteil im Kabel

Auch im einst ledig­lich für Fern­sehen und Radio genutzten Kabel­netz ziehen die Betreiber immer mehr Glas­faser ein. So nahm Tele Columbus Ende Dezember 2021 zwei neue Glas­faser­ringe in Betrieb, um die Ausfall­sicher­heit zu erhöhen und der stei­genden Nach­frage nach höheren Band­breiten nach­zukommen. Darüber hinaus zentra­lisiert Tele Columbus mit der Inbe­trieb­nahme der Glas­faser­ringe die TV-Signal­ein­spei­sung. Programm­ände­rungen können leichter umge­setzt werden, Wartungs­arbeiten verein­fachen sich. Der letzte von fünf Hauptverteilern steht. Ab dem Sommer will Vodafone für 6000 Haushalte in Hadamar FTTH-Anschlüsse aktiveren. Wettbewerber Telekom ist allerdings auch vor Ort tätig.

Foto: Vodafone Voda­fone erhöht den Glas­faser­anteil in seinem Kabel­netz in den Städten Alzey, Hamburg und Wilhelms­haven. Rund 37.500 Haus­halte sollen von der Maßnahme profi­tieren. Im hessi­schen Hadamar haben die Düssel­dorfer den letzten von fünf Haupt­ver­tei­lern instal­liert. Nun beginnt der sukzes­sive Anschluss der einzelnen Netz­abschnitte an die Verteiler, um bis zum Sommer 6000 FTTH-Anschlüsse zu akti­veren.

Neben Voda­fone ist in Hadamar auch die Telekom tätig, die bereits 2020 zusammen mit der Syna GmbH, der Netz­tochter des Ener­gie­ver­sorger Süwag, einen Vertrag mit der Stadt abschloss. Voda­fone zog 2021 nach. Auch die Deut­sche Giga­netz hatte mit der Stadt verhan­delt, letzt­end­lich aber gegen­über der Telekom den Kürzeren gezogen. Sowohl der ehema­lige Staats­kon­zern als auch Voda­fone wollen ihre Ausbau­vor­haben noch in diesem Jahr abschließen. Dann können die Bewohner Hada­mars zwischen zwei Anbie­tern auswählen.

