Telekom plant noch schnellere Internet-Zugänge

Der Glas­faser-Ausbau ist in aller Munde. In vielen Regionen sind die schnellen Internet-Anschlüsse bereits verfügbar. In zahl­rei­chen weiteren Gebieten hat der Netz­ausbau begonnen. Damit sollen die Kunden Internet-Zugänge mit Band­breiten von bis zu 1 GBit/s im Down­stream bekommen - ähnlich wie es auch in den Kabel­netzen, beispiels­weise von Voda­fone, der Fall ist.

Doch schon bald könnte es für erste Inter­essenten noch schnel­lere Internet-Zugänge über die Glas­faser geben. So erklärte Klaus Müller, bei der Deut­schen Telekom für den Glas­faser-Bereich verant­wort­lich, auf Nach­frage des Online­maga­zins inside digital, sein Unter­nehmen plane "in naher Zukunft" Verän­derungen beim Angebot.

Die Telekom will den Angaben zufolge "noch einen höheren Tarif laun­chen als das Gigabit". Sprich: Die in Bonn ansäs­sige Tele­fon­gesell­schaft plant einen Vertrag mit noch höherer Band­breite, ohne weitere Einzel­heiten zu nennen. Dem Bericht zufolge arbeitet die Telekom aber schon seit einiger Zeit daran, die Glas­faser-Stan­dards XG-PON bzw. XPS-PON einzu­setzen.

AVM hat passende FRITZ!Box bereits vorge­stellt

Telekom-Internet soll schneller werden

Foto/Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Die neuen Stan­dards sollen Band­breiten von bis zu 10 GBit/s ermög­lichen. Den Prototyp eines passenden Routers hatte AVM schon Ende Februar auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona gezeigt. Die FRITZ!Box 5690 XGS sei derzeit nicht für den deut­schen Markt geplant, weil die deut­schen Netz­betreiber die schnellen Glas­faser-Stan­dards noch nicht einsetzen. Das könnte sich nun durch das ange­deu­tete Telekom-Angebot ändern.

Nach dem Start des neuen Premium-Tarifs wolle sich die Telekom "auch die Promo­tion-Ange­bote der Tarife noch einmal angu­cken". Aktuell ist der Gigabit-Tarif MagentaZuhause Giga mit monat­lich 79,95 Euro nicht nur deut­lich teurer als die "klei­neren" Preis­modelle. Bei diesem Vertrag greifen auch keine Online-Vorteile, Router-Gutschriften und ähnliche Vorzüge.

Zum Vergleich: MagentaZuhause XXL kostet 59,95 Euro monat­lich und bietet immerhin 500 MBit/s im Down­stream. Neben der dauer­haften Ersparnis von 20 Euro im Monat gegen­über dem Giga-Vertrag profi­tieren Kunden im ersten halben Jahr von einer auf 19,95 Euro redu­zierten Monats­gebühr. Wer zum Vertrag einen Speed­port bucht, erhält zudem eine Gutschrift über 70 Euro.

