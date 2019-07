Telekom: 100 MBit/s für weitere 93 Kommunen

Die Telekom hat bekannt gegeben, dass ab sofort rund 62.000 Haus­halte in 93 Kommunen von schnel­lerem Internet profi­tieren. Das neue Netz soll gleich­zeitige Tele­fonie, Surfen und TV-Genuss oder Musik- und Video-Strea­ming ermög­lichen. Die Down­load-Geschwin­digkeit steigt auf bis zu 100 MBit/s, beim Upload sind es bis zu 40 MBit/s.

Vorstands­vorsit­zender der Deut­schen Telekom, Tim Höttges, sagt dazu: "Wir bauen nicht nur Daten­auto­bahnen zwischen den großen Metro­polen und Ballungs­räumen, sondern unser Netz geht auch in die länd­lichen Regionen. Nur wir sind beim Breit­band­ausbau flächen­deckend unter­wegs. Unsere Ausbau­projekte reichen von Tausenden Haus­halten bis zu einer Hand­voll. Für uns zählt jeder Anschluss: In Berlin, Bremen, München oder Köln genauso wie in Adel­berg, Ostritz und Puder­bach."

93 Kommunen

Die Telekom ermöglicht mehr Haushalten Zugang zu schnellem Internet Unter anderem zählen zu den bedachten Ausbau­gebieten St. Ingbert mit 6200 Haus­halten, Halle (Saale) mit 5500 Haus­halten, Fran­kenberg/Sa. mit 4100 Haus­halten, Hagen mit 3900 Haus­halten, Über­herrn und Weißen­horn mit jeweils 3000 Haus­halten. Die voll­stän­dige Liste können Sie sich auf der Telekom-Webseite anschauen.

Über den Ausbau-Status nach Post­leit­zahl können sich Kunden eben­falls infor­mieren.

