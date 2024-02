Nach Umsatzrückgang: Telekom will noch profitabler werden

Wegen "nega­tiver Wech­sel­kurs­effekte" hat die Deut­sche Telekom im vergan­genen Jahr einen Umsatz­rück­gang erlitten. Der Konzern­erlös sank um 2,1 Prozent auf knapp 112 Milli­arden Euro, wie der Dax-Konzern heute morgen mitteilte.

Orga­nisch gerechnet: Gewinn verdop­pelt

Ohne diese Wech­sel­kurs­effekte - also orga­nisch - wäre es ein kleines Plus gewesen. Der Netto­gewinn lag bei 17,8 Milli­arden Euro, was mehr als eine Verdopp­lung war. Telekom CEO Tim Höttges und Technik Vorständin Nemat erläutern Außenministerin Baerbock das Cybersicherheitszentrum der Telekom in Bonn.

Foto: Picture Alliance/dpa Der Zuwachs kam aus dem Verkauf der Mehr­heit der Funk­turm­sparte. Der Chef des auch in den USA stark vertre­tenen Tele­kom­muni­kati­ons­anbie­ters, Tim Höttges, sagte, man traue sich zu, in diesem Jahr "noch eine Schippe drauf­zulegen". Das opera­tive Ergebnis (Ebitda AL), das 2023 nur um 0,7 Prozent stieg, soll 2024 um rund sechs Prozent zulegen.

7000 Beschäf­tigte weniger

Beim Personal baute das Unter­nehmen spürbar ab: Die Zahl der Beschäf­tigten sank binnen eines Jahres um rund 7000 auf knapp 200.000. In Deutsch­land liefen die Geschäfte gut: Der Umsatz stieg um 2,8 Prozent auf 24,5 Milli­arden Euro und das opera­tive Ergebnis um 4,1 Prozent auf 9,8 Milli­arden Euro.

Telekom gewinnt 360.000 Mobil­funk­ver­trags­kunden

Im Werben um Kunden hatte die Telekom die Nase vorn: Während Voda­fone die Zahl seiner Mobil­funk-Vertrags­kunden im Jahres­end­quartal um rund 95.000 erhöhen konnte und Telefónica Deutsch­land (O2) um 284.000, legte die Telekom in Deutsch­land um 360.000 zu.

teltarif.de nimmt an der aktuell laufenden Bilanz­pres­sekon­ferenz teil und wird darüber noch berichten.