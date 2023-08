Telekom: Deutlich mehr Mobilfunk- und Breitband-Kunden

Telekom präsentiert Quartalszahlen

Foto: Picture Alliance/dpa Die Deut­sche Telekom geht opti­mis­tisch in die zweite Jahres­hälfte 2023. Wie der Konzern heute in Bonn mitteilte, soll ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen inklu­sive Leasing­kosten (Ebitda AL) von 41,0 Milli­arden Euro zustande kommen. Das ist minimal mehr als bislang erwartet. Das Ziel für den freien Barmit­tel­zufluss (Free Cash­flow) bleibt bei mehr als 16 Milli­arden Euro.

Wie die Telekom weiter erklärte, gewann das Unter­nehmen mit seinen eigenen Marken im zweiten Quartal 319.000 Mobil­funk­kunden in Deutsch­land. Das sind fast zwei Drittel mehr als von Analysten erwartet. Telefónica vermel­dete einen Zulauf in ähnli­cher Größen­ord­nung, während Voda­fone die Zahlen netto um 24.000 Verträge stei­gern konnte.

Umsatz-Rück­gang auf Konzern­ebene

Foto: Picture Alliance/dpa Auf Konzern­ebene ging der Umsatz des zweiten Quar­tals gegen­über dem Vorjahr um 2,4 Prozent auf 27,2 Milli­arden Euro zurück. Das lag vorrangig an schwä­cheren Verkäufen von Endge­räten, von denen bei Tele­fon­gesell­schaften kaum etwas hängen bleibt. In den USA fährt T-Mobile zudem das Leasing von Mobil­funk-Endge­räten zurück. Mit Dienst­leis­tungen wie Sprach- und Daten-Über­tra­gungen verdienen sie dagegen deut­lich mehr. Der Service-Erlös stieg um 1,4 Prozent.

Entspre­chend stieg das opera­tive Ergebnis inklu­sive Leasing­kosten (Ebitda AL) der Monate April bis Juni um 1,5 Prozent auf gut 10 Milli­arden Euro. Unter dem Strich verdiente die Deut­sche Telekom mit 1,5 Milli­arden Euro gut fünf Prozent mehr. "Wir setzen unseren erfolg­rei­chen Weg auch im zweiten Quartal fort", sagte Vorstands­vor­sit­zender Tim Höttges. "Unsere Geschäfte entwi­ckeln sich trotz komplexer Markt­umfelder positiv. Das unter­strei­chen unsere orga­nischen Wachs­tums­raten bei den Service-Umsätzen, im Ergebnis und beim Free Cash­flow."

Deutsch­land: Immer mehr Kunden buchen 100 MBit/s und mehr

Neben den 319.000 Mobil­funk­kunden hat die Telekom in Deutsch­land im Zeit­raum von April bis Juni auch 67.000 neue Breit­band­kunden im Fest­netz gewonnen. Mit 36.000 Neukunden lag das Kunden­wachstum bei MagentaTV eben­falls über dem Vorjah­res­quartal. Nach sechs Monaten lag der Bestand an Kunden, die einen FTTH-Anschluss nutzen, bei 833.000, was einem Plus von mehr als 38 Prozent im Jahres­ver­gleich entspricht.

Gut 43 Prozent der Privat­kunden nutzen im Fest­netz inzwi­schen einen Tarif mit einer Band­breite von bis zu 100 MBit/s oder mehr. Die Wechs­ler­rate bei den Vertrags­kunden ist dabei mit 0,8 Prozent weiterhin auf einem sehr nied­rigen Niveau. Die Mobil­funk-Service-Umsätze lagen um 2,1 Prozent höher als im zweiten Quartal des Vorjahres.

T-Mobile US gewinnt 1,6 Millionen Vertrags­kunden

Unge­bro­chen ist auch der Erfolg von T-Mobile in den USA. Im zweiten Quartal konnte die Telekom-Tochter 1,6 Millionen neue Vertrags­kunden gewinnen - mehr als die wich­tigsten Mitbe­werber AT&T und Verizon zusammen. Gleich­zeitig verliere T-Mobile US immer weniger Kunden. Starkes Wachstum verzeichnet das Unter­nehmen neben der Mobil­funk­sparte auch beim Breit­band-Inter­net­zugang für zuhause. Dieses noch neue Produkt nutzen bereits 3,7 Millionen Kunden, allein im zweiten Quartal kamen 509.000 neue Verträge zustande.

Im euro­päi­schen Ausland konnte die Telekom den Umsatz um 6,2 Prozent auf 2,9 Milli­arden Euro stei­gern. Im zweiten Quartal stieg die Zahl der Breit­band­anschlüsse um 72.000, die der Nutzer von Paket-Ange­boten aus Fest­netz und Mobil­funk um 152.000 und die der TV-Kunden um 34.000. Bei den Mobil­funk-Vertrags­kunden gab es ein Plus von 173.000.

In einer weiteren Meldung haben wir über ein neues Feature für MagentaTV berichtet.