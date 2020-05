Deutsche Telekom macht mehr Gewinn

Telekom legt Geschäftszahlen vor

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hat zum Jahres­auf­takt trotz der Corona-Krise wieder mehr verdient. Der Gewinn unter dem Strich legte im ersten Quartal gegen­über dem Vorjahr um fast zwei Prozent auf 916 Millionen Euro zu, wie das Dax-Unter­nehmen heute in Bonn mitteilte. Den Umsatz stei­gerte der Konzern um 2,3 Prozent auf 19,9 Milli­arden Euro. Das um Sonder­ef­fekte berei­nigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen wuchs um gut 10 Prozent auf 6,5 Milli­arden Euro.

Telekom legt Geschäftszahlen vor

Foto: teltarif.de Das Manage­ment um Konzern­chef Tim Höttges sieht derzeit nur einen begrenzten Einfluss durch die Virus-Pandemie auf die Geschäfts­zahlen und bestä­tigte die Mitte Februar heraus­ge­ge­benen Jahres­ziele außer­halb der USA. Demnach soll das um Sonder­ef­fekte berei­nigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen weiterhin von zuletzt 24,7 auf 25,5 Milli­arden Euro wachsen und der Umsatz auf Konzern­ebene weiter zulegen.

Für die Telekom war es die letzte Berichts­vor­lage ohne die Ergeb­nisse von Sprint. Nach der erfolg­rei­chen Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit dem klei­neren Rivalen aus Kansas will das Manage­ment die Jahres­ziele nun voraus­sicht­lich im zweiten Quartal an die neue Struktur anpassen.

Weitere Details zu den Telekom-Zahlen lesen Sie in einer weiteren Meldung.