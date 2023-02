Deutsche Telekom: Mehrheitsverkauf von GD Towers erfolgt

Rund 10 Milli­arden fließen in die Kassen der Telekom aus dem Teil­ver­kauf der Funk­turm­sparte an Inves­toren. Die Telekom behält weit­rei­chende Mitsprach­rechte.

Wie bereits berichtet, hat die Deut­sche Telekom zum 1. Februar 2023 den Teil­ver­kauf ihres Funk­turm­geschäfts in Deutsch­land und Öster­reich abge­schlossen, das in der Einheit GD Towers zusam­men­gefasst ist. Der Konzern hatte im Juli 2022 ange­kün­digt, 51 Prozent an GD Towers an DigitalBridge und Brook­field zu verkaufen. Mit dem Abschluss der Trans­aktion fließen in die Kassen der Deut­schen Telekom insge­samt mehr als 10 Milli­arden Euro von den Käufern und GD Towers.

Die Trans­aktion war am Kapi­tal­markttag 2021 ange­kün­digt worden und soll die "best­mög­lichen Posi­tio­nie­rung für die Zukunft und Wert­auf­hel­lung des Funk­turm­geschäftes" bilden.

Das "virtu­elle" Unter­nehmen "GD Towers" betreibt mit rund 800 Mitar­bei­tern mehr als 40.000 Mobil­funk-Stand­orte in Deutsch­land und Öster­reich. Es erzielte 2021 einen "pro forma Umsatz von 1,1 Milli­arden Euro".

Rechnet man die Leasing-Raten heraus, beträgt das "berei­nigte pro forma EBITDA AL" (also Ergebnis vor Steuern und Abschrei­bungen, aber nach Leasing) im Jahre 2021 640 Millionen Euro, für 2022 gibt es noch keine aktu­ellen Zahlen.

Bewährtes Team bleibt an Bord

Bruno Jacobfeuerborn bleibt CEO der Funkturmsparte

Perso­nell ändert sich nichts: Das Unter­nehmen wird weiterhin von CEO Bruno Jacobfeu­erborn und Chairman Thorsten Lang­heim geführt. Die Deut­sche Telekom behält 49 Prozent der Anteile mit wich­tigen Minder­heits­rechten und schafft damit die Quadratur des Kreises: Es kommt Geld in die Kasse, die künf­tige Wert­stei­gerung kommt der Telekom eben­falls zu Gute, denn das Infra­struktur-Geschäft sei "attraktiv".

Es gibt zwar Geld für die Kasse, aber die Telekom Deutsch­land und ihre Tochter Magenta Austria werden über lang­fris­tige Verein­barungen weiterhin unein­geschränkten Zugriff auf die passive Infra­struktur von GD Towers haben.

DFMG bleibt bestehen

Die Mutter der DFMG, die GD Towers gehört jetzt zu 51 Prozent Finanzinvestoren, aber die Telekom hat weitreichende Mitsprachrechte.

Das Unter­nehmen DFMG (Deut­sche Funk­turm) ist eine Tochter von GD Towers und bleibt wie bisher bestehen und in Deutsch­land aktiv. In Öster­reich werden die Türme von der Telekom Infra, und einige weitere Türme werden direkt von GD Towers verwaltet.

Es gibt viel zu bauen

Zu bauen gibt es einiges: Die Auflagen der Bundes­netz­agentur, weiße Flecken zu versorgen, konnten aus verschie­denen Gründen nicht recht­zeitig erfüllt werden. Entweder gab es "Bedenken" vor Ort, oder die Geneh­migungs­behörden ließen sich viel Zeit, und ab und an soll es auch mit Liefer­zeiten bei den Kompo­nenten zu tun gehabt haben. Bekannt­lich dauert eine Sende­anlage von der Idee, über die notwen­digen Geneh­migungen bis zur Inbe­trieb­nahme nach wie vor rund zwei bis drei Jahre.

Jede Woche berichten wir über den Netz­ausbau im Land.