Telekom: "Europas größter Shop" in Hamburg eröffnet

In diesen Minuten hat die Telekom ihren nach eigenen Angaben "euro­paweit größten Shop" in Hamburg in der Spitaler Straße 3 vor Fach­publikum und Pres­sever­tre­tern eröffnet. teltarif.de ist vor Ort. Der Shop liegt nur wenige Gehmi­nuten vom Hamburger Haupt­bahnhof entfernt - mitten in der Hamburger Fußgän­ger­zone. Auf über 1000 Quadrat­metern Gesamt­fläche bleibt viel Platz für die "indi­vidu­elle Bera­tung von Privat- und Geschäfts­kunden" sowie das "Erleben" der Produkte, wie die Telekom dazu erläu­tert.

Statio­närer Einzel­handel bleibt wichtig

Neuer Telekom-Shop in Hamburg

Fotograf: Marc-Steffen Unger „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden auf allen Kanälen – egal ob online, an der Hotline, zuhause oder im Shop – ein einzig­artiges Service­erlebnis bieten", betont Dr. Ferri Abol­hassan, verant­wort­lich für Verkauf und Kunden­ser­vice bei der Telekom Deutsch­land. Für ihn ist "der direkte Kunden­kon­takt eine wesent­liche Säule unserer Stra­tegie". Abhol­hassan möchte entgegen dem land­läu­figen Trend "Flagge vor Ort" zeigen und auf den statio­nären Handel setzen. Für ihn ist klar, dass im Vertrieb und Kunden­ser­vice der Mensch den Unter­schied macht. Shopleiter und Verkaufsleiter in Hamburg

Links: Dennis Teßmann, Shopleiter Flagshipstore

Rechts: Tobias Fabian, Verkaufsleiter Hamburg

Fotograf: Marc-Steffen Unger Bijan Esfahani, Leiter der Telekom-Shops, betont, dass "in unserem neuen Flagship-Store im Herzen Hamburgs unsere Kundinnen und Kunden in besten Händen (sind), egal mit welchem Anliegen sie zu uns kommen“. Und fügt hinzu: „Gerade im Hinblick auf den Glas­faser­ausbau ist die Bera­tung im Shop ein großer Vorteil für unsere Kund­schaft.“

Kern­thema Glas­faser

Im neuen Hamburger Flagshipstore können die Besu­che­rinnen und Besu­cher die Verfüg­bar­keit von Glas­faser an der eigenen Wohn-Adresse prüfen und bei Inter­esse gleich ihren Anschluss beauf­tragen. Gerade das Thema Glas­faser wirft viele Fragen auf, die vor Ort geklärt werden sollen.

Bera­tung, Tech­nologie und Enter­tain­ment unter einem Dach

Der Shop wurde in verschie­dene Bera­tungs­bereiche aufge­teilt. Die reine Verkaufs­fläche beträgt 835 Quadrat­meter und verteilt sich auf zwei Etagen. Im Shop-Bereich "kümmern sich Fach­leute vor Ort um jedes Service- und Kauf­anliegen", betont die Telekom. Inter­essierte Kunden sollen aber auch die Möglich­keit bekommen, neue Geräte oder Anwen­dungen in den zahl­rei­chen Demo-Ecken in Ruhe auszu­pro­bieren. Innenraum des Telekom-Shops in Hamburg

Bild: Henning Gajek / teltarif.de Wer den Hamburger Shop besucht, wird vom Personal persön­lich empfangen, um die Bera­tungs­ter­mine zu koor­dinieren. Dadurch soll sicher­gestellt gestellt werden, dass das Anliegen von den rich­tigen Experten bear­beitet wird. Besu­cher sollen zudem viele Produkte und Part­ner­ange­bote vor Ort testen. Das wären beispiels­weise die TV-Strea­ming-Ange­bote von Disney+ oder die Geräte des TV- und Smart­phone-Herstel­lers Samsung oder dem Audio­anbieter Teufel.

Geschäfts­kunden, die Unter­neh­mens­lösungen suchen, können sich im extra dafür geschaf­fenen Busi­ness-Bereich über die Produkte von Micro­soft (Teams, Micro­soft/Office 365), Cisco (Profi-Router) oder Enreach (IP basierte Tele­fon­anlagen) infor­mieren.

Magenta-Zuhause-Lounge

Für das smarte Heim wurde die "Magenta-Zuhause-Lounge" einge­richtet. Hier möchte die Telekom "die neuesten Tech­nolo­gien für Heim­ver­net­zung, SmartHome und MagentaTV" vorstellen. An der "Repa­ratur-Bar" können Kunden ihr mitge­brachtes Smart­phone instand­setzen lassen, eine "Kaffee-Bar" lädt zum Verweilen ein. Innenraum des Telekom-Shops in Hamburg

Bild: Henning Gajek / teltarif.de Auch an die Kids wurde gedacht: In eigenen dafür einge­rich­teten Kids-Ecken dürfen die Kinder spielen, während die Eltern sich beraten lassen. Wobei es durchaus später sein kann, dass die Kids ihre Eltern beraten, weil sie die aktu­elle Technik schneller verstanden haben.

Nach­hal­tig­keit und Regio­nalität

Die Telekom setzt in Hamburg bewusst auf Nach­hal­tig­keit und Umwelt­bewusst­sein und möchte das durch mit dem Shop-Design unter­strei­chen: Das bedeutet: recy­celte Möbel, nach­hal­tige Rohstoffe und eine "groß­zügige Begrü­nung" im Innen­raum. Die neuen Möbel wurden übri­gens von lokalen Herstel­lern gefer­tigt.

Auch bei der Innen­ein­rich­tung wurde der lokale Bezug gewählt: An den Wänden finden sich lokale Motive, von der Elbphil­har­monie über den Hafen bis hin zum Markt­schreier auf dem Fisch­markt. Selbst­ver­ständ­lich, so betont die Telekom, sind alle Shop-Bereiche barrie­refrei zu errei­chen.

Im Shop können nicht nur brand­neue, sondern auch gebrauchte, aufbe­rei­tete und geprüfte ("refur­bished") Handys gekauft werden. Ausge­diente Geräte nimmt das Telekom-Team zur Wieder­ver­wer­tung entgegen. Das ganz läuft unter dem Titel „Green Magenta“.

Live­kon­zerte am Freitag und Samstag

Morgen und am Samstag ab 10 Uhr wird der neue Laden für die Kunden eröffnet. Zu diesem Anlass werden Hamburger Künstler wie Lotto King Karl bei soge­nannten Sofa-Konzerten auftreten, jeweils mittags um 13 Uhr, gefolgt vom Rapper und Pop-Künstler Kayef um 16 Uhr. Am Freitag wird auch die öster­rei­chi­sche Sängerin Esther Graf für einige Songs dabei sein.