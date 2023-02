Telekom: Schnellerer Internet-Zugang für weitere Kunden

Telekom forciert Glasfaser-Ausbau

Foto: Telekom Die Deut­sche Telekom hat auch im Januar zahl­reiche weitere Haus­halte mit einem schnel­leren Internet-Zugang im Fest­netz versorgt. Rund 140.000 Haus­halte in ganz Deutsch­land können einen schnel­leren Online-Zugang bekommen. Über­wie­gend wurde dabei die Band­breite im klas­sischen VDSL-Netz erhöht, aber auch der Glas­faser-Ausbau schreitet voran.

Insge­samt misst das Glas­faser-Netz der in Bonn ansäs­sigen Tele­fon­gesell­schaft nun 700.000 Kilo­meter. "Damit könnte man mehr als 17 Mal die Erde umwi­ckeln", so die Telekom stolz. Im vergan­genen Monat stieg die Zahl der FTTH-Haus­halte um 35.000 auf 5,4 Millionen. Wie die Telekom am Donnerstag mitteilte, will das Unter­nehmen den Glas­faser-Ausbau weiter beschleu­nigen. Jähr­lich sollen drei Millionen weitere FTTH-Zugänge gebaut werden.

Über den Glas­faser-Anschluss sind je nach gebuchtem Tarif Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von bis zu 1 GBit/s möglich. Aber auch die "klei­neren" Tarife können über Glas­faser als Alter­native zu VDSL genutzt werden. Vorteil ist unter anderem, dass sich die Upstream-Geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s erhöht. Der Upload ist über die klas­sische Kupfer­ader auf maximal 40 MBit/s begrenzt.

100 MBit/s und mehr für 36 Millionen Kunden

Foto: Telekom Wie die Telekom weiter mitteilte, haben mehr als 36 Millionen Haus­halte mitt­ler­weile die Möglich­keit, einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s und mehr im Netz des Bonner Konzerns zu bekommen. Für mehr als 29 Millionen Haus­halte sind den Angaben zufolge bis zu 250 MBit/s und mehr möglich. Abdu Mudesir, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land, sagt: "Wir versorgen Deutsch­land mit einem schnellen und zukunfts­fähigen Netz."

Kunden, die nach erfolgtem Netz­ausbau in ihrer Region den Internet-Zugang mit höherer Band­breite nutzen möchten, müssen hierzu einen passenden Tarif buchen. Das erfolgt auch dann nicht auto­matisch, wenn der Kunde zuvor Inter­esse an einem schnel­leren Fest­netz-Inter­net­zugang geäu­ßert hat. Das hängt damit zusammen, dass höher­wer­tige Tarife auch mit höheren Kosten verbunden sind.

Neukunden bekommen den DSL-Anschluss von der Telekom derzeit im Rahmen einer Aktion drei Monate lang für jeweils 19,95 Euro. Nach dem ersten Vier­tel­jahr wird die tatsäch­liche Grund­gebühr des gewählten MagentaZuhause-Vertrags berechnet. Zudem bekommen Kunden 100 Euro Online-Vorteil bei Buchung über das Internet. Wer über die Telekom auch einen Router bestellt, erhält weitere 70 Euro Gutschrift.

In einer weiteren Meldung haben wir live von der Bilanz-Pres­sekon­ferenz der Telekom berichtet.