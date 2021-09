Telekom: Bis zu 240 Euro Gutschrift für Festnetz-Neukunden

Telekom-Aktion für Festnetz-Neukunden

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de Die Deut­sche Telekom hat eine bis zum 30. September laufende Aktion gestartet, mit der sie neue Kunden für ihre Fest­netz-Anschlüsse inklu­sive IPTV-Option gewinnen möchte. Das Unter­nehmen will sich neben Tele­fonie und Internet somit verstärkt auch als Alter­native zu Kabel- oder Satel­liten-TV bzw. Strea­ming posi­tio­nieren. Wer MagentaZuhause M oder einen höher­wer­tigen Anschluss und die-MagentaTV-Optionen Smart, Enter­tain oder Netflix bucht, kann eine Gutschrift von bis zu 240 Euro erhalten.

Voraus­set­zung für die Teil­nahme an der Aktion ist, dass der Inter­essent im letzten Vier­tel­jahr keinen Breit­band­anschluss von der Telekom hatte. Ferner gilt das Angebot nicht für MagentaZuhause S. Der Bonus setzt sich aus je 60 Euro Router- und Tarif-Gutschrift und 120 Euro Online-Vorteil zusammen, wie die Telekom im "Klein­gedruckten" zur Aktion verrät.

Die Router-Gutschrift wird nur gewährt, wenn sich der Kunde für ein Miet­gerät von der Telekom entscheidet. Dazu muss ein Endge­räte-Service-Paket gebucht werden, das mit einer monat­lichen Grund­gebühr von mindes­tens 5,95 Euro zu Buche schlägt. Die Telekom weist außerdem darauf hin, dass eine Baraus­zah­lung nicht möglich ist.

120 Euro plus Soundbar für 1 Euro als Alter­native

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de Als Alter­native zum 240-Euro-Bonus bietet die Telekom eine JBL-Soundbar vom Typ Cinema SB170 zum Preis von 1 Euro plus 120 Euro Gutschrift an. Auch hier gilt die Aktion für MagentaZuhause M oder einen höher­wer­tigen Telekom-Fest­netz­tarif in Verbin­dung mit einer der drei MagentaTV-Optionen (Smart, Enter­tain, Netflix).

Dieses Angebot ist auf die ersten 2000 Bestel­lungen beschränkt und endet zum 29. September. Zudem darf der Kunde in den vergan­genen drei Monaten keinen Breit­band­anschluss von der Telekom gehabt haben. Wer sich für die Aktion mit der Soundbar entscheidet, erhält einen Voucher für die Bestel­lung zum Sonder­preis, sobald das Wider­rufs­recht für den Vertrag abge­laufen ist.

Die 120 Euro Online-Vorteil werden bei beiden Aktionen nicht auf einmal gutge­schrieben. Statt­dessen erhalten die Kunde über die zwei­jäh­rige Mindest­lauf­zeit einen monat­lichen Rabatt von 5 Euro. Für die Tarife werden im ersten halben Jahr monat­lich 29,95 Euro berechnet. Ab dem siebten Monat fällt der tatsäch­liche Monats­preis des gewählten Preis­modells an. Das sind zum Beispiel beim MagentaZuhause M monat­lich 49,95 Euro.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, wie die Telekom für MagentaTV die Koope­ration mit dem Pay-TV-Veran­stalter Sky ausbaut.