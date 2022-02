Telekom-Chef Höttges: Zur aktuellen Lage in Europa

Eine Europa-Telco nach Vorbild von Airbus schei­tert an natio­nalen Ängsten. Eine Telekom-Soft­ware­schmiede in St. Peters­burg (Russ­land) könnte nach Ost-Europa oder Indien verla­gert werden. In der Ukraine ist die Telekom nicht aktiv.

Wie bereits berichtet, hat die Deut­sche Telekom heute ihre Jahres­bilanz 2021 vorge­stellt. Zu Beginn nahm Telekom Chef Tim Höttges erst einmal ausführ­lich Stel­lung zur aktu­ellen poli­tischen Welt­lage: "Wir sind entsetzt über den Angriff Russ­lands auf die Ukraine", das dränge seine guten Zahlen in den Hinter­grund.

Welt­markt: Telekom hat sich frei­gekämpft

Schon länger hat sich Höttges Gedanken über den euro­päi­schen Tele­kom­muni­kations-Markt gemacht. Die Telekom habe sich "frei­gekämpft", sei frei vom Korsett der EU-Indus­trie. Er findet, die Politik müsste endlich aufwa­chen. Nicht nur bei der Deut­schen Telekom, auch beim Wett­bewerb gebe es viele kluge Manager, welche die Probleme des Marktes längst erkannt hätten.

Es fehle ein digi­taler Binnen­markt. Schon eine grenz­über­schrei­tende Zusam­men­schal­tung von Netzen schei­tere an so banalen Dingen wie "legal inte­recp­tion" (damit bezeichnet man das legale Abhören durch Ermitt­lungs- und Straf­ver­fol­gungs­behörden).

Europa brauche kein Kartell­recht für 27 Einzel-Märkte, sondern eines für den gemein­samen Binnen­markt. Jedes Land wolle am liebsten drei bis vier eigene Anbieter im jewei­ligen Land haben. Dabei stünden die klas­sischen Spieler extrem unter Druck.

Telekom schaut, wo es sich rechnet

Auf dem euro­päi­schen Markt sieht Höttges eine Markt­kon­soli­die­rung. "Wir konzen­trieren uns darauf, wo wir reüs­sieren können". In Frage kommen für ihn Märkte mit Inte­gra­tion von Fest­netz und Mobil­funk, wo eine hohe Skalie­rung möglich sei.

Die großen Inves­titionen müssten sich durch eine hohe Auslas­tung rentieren, denn "eine Preis­erhö­hung geht nicht." Soll heißen: "Wir müssen unsere Kapa­zitäten mit hohen Markt­anteilen auslasten, um Geld zu verdienen. Das sehen wir z.B. in den Nieder­landen nicht. Dort gibt es zwei starke Wett­bewerber, nämlich Ziggo (mit Voda­fone) und die KPN (ehema­lige staat­liche nieder­län­dische Telecom). Dabei war T-Mobile.nl dort im Mobil­funk sehr gut.

Die Airbus-Telco

Höttges hatte eine euro­päi­sche Telco am Vorbild des euro­päi­schen Flug­zeug­bauers Airbus ange­regt. Ein euro­päi­scher Digital Single Market brauche große über­regio­nale Spieler. "Wir sehen eine Verdrei­zehn­fachung des Daten­ver­kehrs und dabei sinkt der Umsatz pro Kunde (ARPU) um 30 Prozent. Eine Preis­erhö­hung ist aber nicht möglich." Es bleibe nur die Kosten­sen­kung, um die hohen Inves­titionen zu schaffen.

Euro-Telco: Keine Chance

Mit güns­tigsten Preisen könnte man mehr Konnek­tivität in Europa schaffen, aber derzeit neigen die Länder zu stär­kerem Natio­nalismus. Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter erhalten hohe poli­tische Aufmerk­sam­keit im jewei­ligen Land, für eine Europa-Telco sei das momentan kein gutes Klima.

Kein Invest­ment in bedrängte Unter­nehmen

Etwa­igen Speku­lationen erteilte Höttges eine klare Absage. Die Telekom werde sich "bei Unter­nehmen, die unter Druck stehen", nicht einschalten. Was derzeit in Italien oder Spanien passiere, "ist für uns nicht von Rele­vanz". Zum Hinter­grund: In Italien stehen sowohl Telecom Italia als auch Voda­fone Italia zu Dispo­sition, in Spanien möchte Voda­fone gerne mit einem Partner zusammen gehen, weil die Geschäfte schlecht laufen.

USA schafft starkes Stand­bein

Die Telekom habe sich einen Befrei­ungs­schlag durch ihr Enga­gement in den USA verschafft, das sei ein starkes Stand­bein. Das bedeute auch, konse­quent nur in den Märkten aktiv zu sein, die in Ordnung sind.

Konzen­tra­tion auf den Westen

Die Telekom sei ganz bewusst "extrem auf die west­liche Welt fokus­siert. Wir sind in den USA und in West­europa wesent­lich resi­lienter gegen­über Krisen als bei Akti­vitäten in China oder Asien." Man habe sich lang­fristig posi­tio­niert.

T-System­haus in St. Peters­burg

Die Telekom hat in St. Petersburg (Russland) ein eigenes Systemhaus mit 2000 Mitarbeitern. (Das Bild zeigt den Winterpalast)

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Die Telekom hat weder in der Ukraine noch in Russ­land eigene Akti­vitäten - bis auf ein System­haus in St. Peters­burg, wo 2000 Personen arbeiten, "die sehr gute Soft­ware entwi­ckeln".

Diese Soft­ware wird bei T-Systems einge­setzt. Für die "Fiber Factory" sei die auto­mati­sierte Planung des Glas­faser­aus­baus in St. Peters­burg entwi­ckelt worden, von einem sehr kompe­tenten Team.

Man über­lege aller­dings, den Mitar­bei­tern dort Visa anzu­bieten, damit sie außer­halb von Russ­land weiter arbeiten könnten. Außerdem könnten künf­tige Aufgaben nach Osteu­ropa oder Indien verla­gert werden. Die Bezah­lung der Mitar­beiter in St. Peters­burg sei sicher­gestellt, auch die Versor­gung mit notwen­diger Hard- und Soft­ware. Derzeit sei die Lage aber unklar; die Telekom hat ein eigenes Krisen­zen­trum einge­richtet, um auf Verän­derungen reagieren zu können.

Bedro­hung durch Cyber­angriffe?

Die Bedro­hung durch Cyber­angriffe ist da, das macht Höttges "sehr besorgt". In der "west­lichen Disney-World", fehlt es an Reali­täts­sinn. "Wir spüren einen Anstieg von Cyber­angriffen auf Infra­struk­turen der Telekom. Wir werden alles tun, um das zu verhin­dern, und richten hohe Redun­danzen ein." Die Gefahr sei aber stei­gend. Dabei betreffe das nicht nur die Telekom intern, sondern auch deren Kunden, für welche die Deut­sche Telekom Sicher­heits­dienst­leis­tungen erbringt.

Klas­sische Angriffe auf Zugangs­codes habe es schon immer gegeben. Aber es gebe aktuell keine dezi­dierte Angriffe auf T-Infra­struktur, das könne er nicht bestä­tigen.

1&1 kann ab sofort Glas­faser-Anschlüsse im Telekom-Netz verkaufen - selbst wenn die Infra­struktur vor Ort noch gar nicht aufge­baut wurde.