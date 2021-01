Telekom stockt Roaming-Volumen für echte Flatrates auf

Telekom-Kunden mit echten Mobil­funk-Flat­rates haben im Ausland jetzt mehr Daten­volumen zur Verfü­gung. Hinter­grund ist die im Rahmen der EU-Roaming-Regu­lie­rung vorge­sehene Fair use Policy.

Foto: Gina Sanders-fotolia.com, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Seit dem 15. Juni 2017 haben Mobil­funk­kunden die Möglich­keit, ihren heimi­schen Tarif auch im EU- und EWR-Ausland zu nutzen. Dank der im Rahmen der Regu­lie­rung fallen dafür nach dem Prinzip "Home like at home" keine zusätz­lichen Kosten an. Einige Einschrän­kungen gibt es jedoch - etwa für länger­fris­tige Auslands­auf­ent­halte und für die mobile Internet-Nutzung.

Die Provider müssen nicht das gesamte Daten­volumen, das der Kunde im Heimat­netz zur Verfü­gung hat, auch im Roaming anbieten. Statt­dessen regelt eine Fair use Policy, wie viel Surf-Volumen der Kunden im Ausland zur Verfü­gung hat. Diese Fair use Policy ist abhängig vom Groß­han­dels­preis für Daten-Roaming, der wiederum regu­liert ist.

Zum 1. Januar wurde der Groß­han­dels­preis plan­mäßig auf 3,57 Euro gesenkt. Das bedeutet für Kunden mit Tarifen, bei denen die Fair use Policy zur Anwen­dung kommt, dass mehr Roaming-Daten­volumen als bisher zur Verfü­gung steht. Die Telekom wendet die Fair use Rege­lung bei Tarifen und Optionen an, bei denen die Kunden inner­halb Deutsch­lands eine echte Daten-Flat­rate zur Verfü­gung haben.

MagentaMobil XL: Monat­lich 48 GB im Ausland

Foto: Gina Sanders-fotolia.com, Logo: Telekom, Montage: teltarif.de Der Tarif MagentaMobil XL kostet monat­lich 84,95 Euro und bietet inner­halb Deutsch­lands eine Flat­rate für Tele­fonate, den SMS-Versand und die mobile Internet-Nutzung. Die Sprach- und Text-Flat­rate kann auch im EU-Roaming genutzt werden. Für den Internet-Zugang kommt die Fair use Policy zur Anwen­dung. Konnten die Kunden bislang im Ausland monat­lich 41 GB unge­dros­seltes Daten­volumen nutzen, so sind es ab sofort 48 GB.

Für die Nutzung der StreamOn-Optionen im EU-Roaming erhöht sich eben­falls das monat­liche High­speed-Daten­volumen. Wer den Tarif MagentaMobil S für 39,95 Euro monat­liche Grund­gebühr gebucht hat, kann im Ausland 23 GB High­speed-Volumen für StreamOn nutzen. Im MagentaMobil M sind es 28 GB StreamOn-Volumen im Roaming, im MagentaMobil L steigt die Daten­menge für StreamOn im Ausland auf 34 GB.

Mit dem MagentaMobil XL Premium hat die Telekom auch eine echte Flat­rate im Angebot, bei der auch im EU-Roaming die unbe­grenzte Daten-Nutzung möglich ist. Mit einer monat­lichen Grund­gebühr von 199,95 Euro ist der Vertrag, mit dem die Kunden auch jähr­lich ein neues Smart­phone bekommen können, aller­dings auch kein Schnäpp­chen.

Wie berichtet bekommen auch Voda­fone-Flat­rate-Kunden gemäß der verän­derten Fair use Policy mehr Roaming-Daten­volumen.

