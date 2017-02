Telekom sichert sich wieder exklusive Fußball-Rechte für Entertain

Am Wochenende beginnt auch offiziell die Rückrunde der 1. Fußball-Bundesliga. Unterdessen tut sich bei den Lizenzrechten für Spiele in Deutschland eine Menge. So will beispielsweise die Deutsche Telekom wieder beim Thema Fußball mitmischen.