Telekom enthüllt Pläne für Eishockey-WM bei MagentaSport

Nach der DEL-Saison, der Eisho­ckey-Bundes­liga, mit den höchsten TV-Zuschau­erzahlen aller Zeiten steht bei MagentaSport das nächste Eisho­ckey-High­light auf dem Programm: Zur 86. IIHF-Eisho­ckey-Welt­meis­ter­schaft in Finn­land und Lett­land bietet das Internet-TV-Angebot der Telekom vom 12. bis 28. Mai alle deut­schen Partien und alle K.O.-Spiele live an.

Zusätz­lich gibt es eine Vier­tel­final-Konfe­renz, Analysen, Bericht­erstat­tung von vor Ort sowie ein tägli­ches Update zum deut­schen Team.

Auch WM-Test und WM-Spezial bei MagentaSport

MagentaSport zeigt Eishockey-WM

Foto: MagentaSport Zum Abschluss der WM-Vorbe­rei­tung zeigt MagentaSport am 9. Mai den letzten Test der Deut­schen Natio­nal­mann­schaft gegen Top-Favorit und Grup­pen­gegner USA ab 19.15 Uhr live. Das erste WM-Spiel bestreitet die deut­sche Auswahl am Freitag, 12. Mai, im finni­schen Tampere gegen Schweden. WM-Ziel ist das Errei­chen der Vier­tel­final-Runde.

"Die Eisho­ckey-WM ist ein schöner Abschluss einer äußerst erfolg­rei­chen Eisho­ckey-Saison bei MagentaSport. Wir bieten diesmal noch mehr Inhalte und Hinter­grund zu diesem High­light, das nach der Rekord-Spiel­zeit in der PENNY DEL und den Über­tra­gungen der Frauen-WM und der U18-WM bereits die dritte Welt­meis­ter­schaft binnen weniger Wochen für unsere Zuschauer bei MagentaSport und MagentaTV darstellt", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

WM: Konfe­renz mit allen Vier­tel­finals

Nach dem WM-Test am 9. Mai gegen die USA stimmt ein "WM-Spezial" am 11. Mai ab 19.30 Uhr auf das Groß­ereignis ein. Zur Eisho­ckey-WM bietet MagentaSport neben allen deut­schen Spielen und den K.O.-Spielen sowie einer exklu­siven Vier­tel­final-Konfe­renz am 25. Mai mit Mode­rator Sascha Bander­mann vor Ort exklu­sive Inter­views und Einblicke in das deut­sche Team.

Täglich ab Turnier­beginn bringt ein 15-minü­tiges DEB-Update als News-Format die Zuschauer auf den neusten Stand der Dinge. Alle WM-High­lights würden auch in den Sozialen Medien abge­bildet, so die Telekom.

WM kostenlos für alle MagentaTV-Kunden

Die Live­spiele können Kunden mit MagentaSport-Abo (4,95 Euro im Monat mit und 9,95 Euro im Monat ohne Telekom-Vertrag) über alle Magenta-Platt­formen auf SmartTV, Web oder mobil verfolgen. Zusätz­lich sehen alle MagentaTV-Kunden die Spiele kostenlos über die TV-Platt­form der Telekom, unter anderem auf dem Sender MS Sport.

Alex­ander Kunz kommen­tiert alle Partien, als Experten für Analysen und Hinter­grund-Infor­mationen fungieren Patrick Ehel­echner, der 115-fache Natio­nal­spieler Kai Hospelt (war bei sechs Welt­meis­ter­schaften dabei) und der noch aktive DEL-Spieler Frank Mauer, zuletzt bei den Eisbären Berlin. Ronja Jenike zählt wie gewohnt zur Experten-Riege.

Die deut­sche Auswahl trifft in Gruppe A schon in der Vorrunde auf schwere Gegner: Neben Welt­meister Finn­land und Top-Favorit USA spielt das Team gegen den Welt­rang­listen-Fünften Schweden, Frank­reich, Ungarn, Öster­reich und Däne­mark. Ziel der Mann­schaft von Bundes­trainer Harold Kreis ist dennoch das Errei­chen des Vier­tel­finales, für das sich vier Teams quali­fizieren.

