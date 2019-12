Strom tanken: Telekom-Ladekarte auch fürs Ausland

Dass man über die Deut­sche Telekom orts­fest und mobil tele­fonieren oder surfen kann, ist weithin bekannt. Dass die Telekom auch Strom für zuhause verkaufte, ist den meisten wohl entgangen (das Projekt telekom-strom.de wurde schon 2018 einge­stellt). Wo die Telekom aber noch aktiv ist, beim elek­trischen Fahren, wird das weiter ausge­baut.

Weiter Telekom-Strom fürs E-Auto

Unter dem Namen Get-Charge bietet die Telekom eine Lade­karte für Elek­troautos an, die unter E-Mobi­litäts-Fans als "Geheim­tipp" gehan­delt wird, weil sie sehr viele unter­schied­liche Lade­partner unter Vertrag hat, was aber auch "teuer" sein kann. Neben Strom aus dem Lade-Netz der Telekom kann man mit dieser Karte nicht nur bei vielen deut­schen Lade­säulen­betrei­bern Strom beziehen, sondern "roamt" sogar im Ausland, dann aber zu sehr zackigen Preisen.



100 Schnell-Lade­stationen

Die Deut­sche Telekom verdichtet ihr bundes­weites Netz an Schnell-Lade­stationen für E-Autos in Groß­städten, an Auto­bahnen und in Klein- und Mittel­städten weiter: Das Toch­terun­ternehmen "Comfort Charge" hat inzwi­schen 100 Schnell-Lade­punkte errichtet.

Mindes­tens 100 Kilo­watt

Alle diese Stand­orte verfügen über eine Leis­tung von mindes­tens 100 Kilo­watt, was soge­nanntes "High Power Char­ging" erlaubt. Damit sollen sich E-Autos in nur zehn Minuten für neue 100 Kilo­meter Reich­weite aufladen lassen. Damit sieht sich die Telekom unter den Anbie­tern mit den schnellsten und meisten Lade­stationen in Deutsch­land, was das Thema "High Power Char­ging" betrifft. 2020 sollen weitere Schnell-Lade­punkte ausge­baut werden.

Auch Get Charge wird erwei­tert

Das Unter­nehmen "Get-Charge", der E-Mobi­lity-Service der Deut­schen Telekom, erwei­tert sein Netz eben­falls. Ein Jahr nach seinem Markt­start hat die Telekom den fran­zösi­schen Auto­strom-Anbieter Gireve an Bord geholt. Damit sind euro­paweit mit Get Charge ab dem neuen Jahr mehr als 70 000 Lade­punkte in 29 Ländern verfügbar.

Keine Anmelde- oder Grund­gebühr

Wer vor der Entschei­dung steht, sich ein E-Auto zu kaufen oder zu leihen oder es schlicht einmal auspro­bieren möchte: Die Teil­nahme am Get Charge Angebot ist kostenlos, es wird keine Anmelde-, Monats- oder Jahres­gebühr erhoben. Einzig der gela­dene Strom muss bezahlt werden. Zur Iden­tifi­zierung an der Lade­säule dient wahl­weise die Get Charge App auf dem Handy oder eine kontakt­lose Lade­karte, die vor den Lese-Sensor gehalten werden muss, um den Lade­vorgang zu starten.

Unter­schiede beim Aufladen

Bei der Beprei­sung unter­scheidet Get Charge zwischen Wech­selstrom- (AC) und Gleich­strom­aufla­dung (DC). Eine Kilo­watt­stunde AC kostet derzeit 29 Cent, mit DC sind es 39 Cent. Da noch nicht alle Lade­stationen richtig geeicht sind, zieht Get Charge von allen DC-Aufla­demengen 20 Prozent Rabatt ab, um etwaige Mess­fehler auszu­glei­chen.

Wird an einer "sons­tigen Lade­stelle" (etwa im Ausland) geladen, klet­tert der Preis für AC und DC auf schwin­delerre­gende 89 Cent pro Kilo­watt­stunde. Eine "Tank­füllung" eines 75-kW-Elektro-Autos beispiels­weise würde dann 66 Euro kosten (bei AC-Ladung im güns­tigsten Fall nur 21,75 Euro).

Es gibt noch kosten­losen Strom

Bevor man soviel Geld ausgibt, kann man Ausschau nach kosten­freien oder güns­tigeren Lade­stationen halten. In Deutsch­land bieten teil­weise Verbrau­cher­märkte wie Kauf­land oder ein Hamburger-Brater kosten­losen Strom an. Auch manche Gemeinden verzichten derzeit auf die Abrech­nung, weil diese Proze­duren aufwendig und teuer zerti­fiziert werden müssen.

Wer sich beispiels­weise ein Tesla Modell S kauft, kann dazu kosten­loses Aufladen an Lade­säulen im Tesla-eigenen Super-Charger-Netz bekommen: Entweder auf Zeit oder eine bestimmte Lade­menge befristet oder auf die Lebens­zeit des Autos. Das lässt die relativ hohen Kauf­preise (Modell S etwa 80 000 bis 100 000 Euro) in einem neuen Licht erscheinen.

Strom aus der Tele­fonlei­tung

Die Grund­idee der Telekom für dieses Angebot beruht darauf, dass für das VDSL-Netz in den Orten ohnehin ein eigenes Strom­netz zu den Multi­funk­tions­gehäusen mit aktiver Technik gelegt werden musste. Das hat hier und da offenbar noch Kapa­zitäten übrig, um Autos aufzu­laden.

Die Auto­indus­trie steckt in der Krise. Der Wechsel vom Verbren­nungs­motor zum Elek­troan­trieb ist unauf­haltsam, aber er kennt nicht nur Gewinner.

