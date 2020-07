Mehr Netz in Sachsen-Anhalt: Telekom baut 5G-Netz aus

Tele­fo­nate, die während der Fahrt abbre­chen, Schüler, die zuhause so schlechtes Internet haben, dass sie ihre Haus­auf­gaben in Zeiten von Corona bei Freunden abrufen müssen, Firmen, die größere Online-Anwen­dungen an ihrem Standort nicht nutzen können: Viele Sachsen-Anhalter können Geschichten von schlechtem Internet erzählen.

Die sachsen-anhal­ti­sche Landes­re­gie­rung und die Deut­sche Telekom wollen jetzt schneller für schnelles Internet per Funk und Haus­an­schluss sorgen. Gerade in der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig eine gute Inter­net­ver­bin­dung sei, sagte Minis­ter­prä­si­dent Reiner Haseloff (CDU) heute. Video­te­le­fo­nate und -konfe­renzen hätten das gesell­schaft­liche Leben am Laufen gehalten.

Telekom: Umschal­tung von 3G auf 5G

Dirk Wössner, Vorstandsmitglied der Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland

Bild: picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Er und Wirt­schafts­mi­nister Armin Willing­mann (SPD) unter­zeich­neten heute mit Spit­zen­ver­tre­tern der Telekom um dem Chef für das Deutsch­land-Geschäft, Dirk Wössner, einen Digi­tal­pakt.

Laut Wössner setzt die Telekom erste Projekte bereits um. So werden derzeit zahl­reiche Mobil­funk­stand­orte von der veral­teten Genera­tion 3G auf die leis­tungs­fä­hige neuste Genera­tion 5G umge­schaltet.

Zudem ist seit heute erst­mals ein Mess­wagen in Sachsen-Anhalt unter­wegs, der mit digi­ta­li­sierter Mess­technik die Planung von neuen Glas­fa­ser­lei­tungen deut­lich beschleu­nigen soll. Weiterhin läuft bereits das Programm, mit dem bis Ende nächsten Jahres alle Schulen in Sachsen-Anhalt mit einem ultra­schnellen Glas­fa­ser­an­schluss ausge­stattet werden.

Neben Bayern sei Sachsen-Anhalt das einzige Bundes­land, das so eine flächen­de­ckende Versor­gung der Schulen umsetze, sagte Minis­ter­prä­si­dent Haseloff.

Wössner: Wo 5G ist, ist auch 4G

Noch im nächsten Monat solle für die Hälfte der Bevöl­ke­rung im Land das Mobil­funk­netz 5G verfügbar sein, sagte Wössner. Dafür würden zahl­reiche Masten umge­schaltet, über die derzeit noch das deut­lich weniger leis­tungs­fä­hige 3G-Netz laufe. Teurere Mobil­funk­ver­träge oder neue Mobil­te­le­fone bräuchten die Sachsen-Anhalter deswegen aber nicht auto­ma­tisch. "Überall, wo 5G ist, ist auch 4G", sagte Wössner. Die auch LTE genannte Mobil­funk­ge­nera­tion ist seit Jahren verbreitet.

Die Sende­an­lagen und Antennen seien in den vergan­genen Jahren vorbe­reitet worden, jetzt werde ange­schaltet, sagte Wössner. Derzeit könnten bereits 98,5 Prozent der Menschen im Land über 950 LTE-Stand­orte versorgt werden. In den nächsten vier Jahren sollen 180 weitere Sende­an­lagen gebaut und 310 bestehende erwei­tert werden. Rund 40 Millionen Euro will die Telekom nach eigenen Angaben für den Mobil­funk in Sachsen-Anhalt inves­tieren.

Das 5G-Netz ist vor allem für die Indus­trie inter­es­sant, weil die Signale dort mit viel weniger Verzö­ge­rung über­tragen werden. Zuletzt monierten Kritiker jedoch, dass dafür deut­lich mehr Masten nötig seien. Wie soll binnen weniger Wochen die Hälfte der Bevöl­ke­rung trotzdem damit versorgt werden?

Hohe Netz­ka­pa­zität in Gewer­be­ge­bieten

Die zusätz­li­chen Masten seien vor allem in Städten sowie Gewer­be­ge­bieten nötig, weil dort eine hohe Netz­ka­pa­zität gefragt sei, sagte Wössner. Für die Umstel­lung auf das neue 5G-Netz seien gerade im länd­li­chen Gebiet zunächst keine weiteren Masten nötig, weil dort weniger Menschen darauf zugriffen. "Die Menschen müssen sich keine Sorgen über zusätz­liche Strah­len­be­las­tung machen. Die Anlagen sendeten bisher auch schon."

Mit dem jetzt geschlos­senen Pakt will etwa Sachsen-Anhalt dafür sorgen, dass Geneh­mi­gungen für den Bau neuer Leitungen und Anlagen schneller erteilt werden. "Wir müssen schneller werden", sagte Wirt­schafts­mi­nister Willing­mann. "Und wir müssen mehr Förder­gelder einwerben", sagte er mit Blick auf die Regionen, in denen sich ein Inter­net­ausbau aus wirt­schaft­li­chen Erwä­gungen nicht rechnet. Das habe sich beim Ausbau von Breit­band­in­ternet bereits bewährt, sagte Willing­mann.

Inzwi­schen könnten fast 80 Prozent der Haus­halte in Sachsen-Anhalt schnelles Internet mit Raten von 50 MBit/s nutzen. Bis 2025 ist das Ziel, dass alle Haus­halte 20 Mal so schnell mit Gigabit-Anschlüssen surfen können.

Selbst entwi­ckeltes Mess­fahr­zeug im Einsatz

Bei der Beschleu­ni­gung der Planung setzt die Telekom auf ein selbst entwi­ckeltes Mess­fahr­zeug. Es ist seit heute erst­mals in Sachsen-Anhalt unter­wegs und erfasse mit Lasern und Kameras drei­di­men­sional die Straßen, erklärten die Telekom-Vertreter. Eine Soft­ware erkenne, welcher Stra­ßen­belag verlegt sei, welche Hinder­nisse wie Bäume und Zäune es gebe, wo die Gebäude verliefen, erklärte Wössner.

Daraus würden auto­ma­tisch digi­tale Unter­lagen erstellt. "Damit gehen die Planungen fünf bis zehn Mal schneller als mit Hand und Papier." Das werde gebraucht, um Häuser direkt mit schneller Glas­faser ans Netz anzu­schließen.

Auch der Telekom-Wett­be­werber Voda­fone baut derzeit sein Angebot ultra­schneller Gigabit-Anschlüsse aus. Bis Ende nächsten Jahres sollen 244 000 Haus­halte im Land versorgt werden, hieß es zuletzt von dem Unter­nehmen. Dafür werden acht Millionen Euro inves­tiert.

