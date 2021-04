Telekom Digital Home Service: Profi-Hilfe beim WLAN

Aktuell ist eine reibungs­lose Vernet­zung zu Hause wich­tiger denn je, aller­dings wird diese nicht immer erreicht und die poten­ziellen Störungs­quellen sind viel­fältig. Die Deut­sche Telekom nimmt sich mit ihrem Angebot Digital Home Service dieser Proble­matik an. Ob mangel­hafte WLAN-Empfangs­qua­lität, Schwie­rig­keiten bei der Einrich­tung neuer Hard­ware oder fehler­hafte Smart-Home-Konnek­tivität, dem User soll geholfen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Anwender ein Kunde des Bonner Netz­betrei­bers ist. Digital Home Service ist in drei Ausfüh­rungen, begin­nend ab 6,95 Euro monat­lich, erhält­lich.

Telekom durch­kämmt die Empfangs­wüste

Digital Home Service hilft per Telefon, Remotezugriff und vor Ort

Deutsche Telekom Sowohl Bürger als auch Poli­tiker wünschten, man wäre bei der Pande­mie­bekämp­fung schon ein gutes Stück weiter. Doch COVID-19 macht es der Rück­kehr in den gewohnten Alltag schwer, weshalb viele Menschen immer noch auf Home-Office und Home­schoo­ling ange­wiesen sind. Inso­fern ist eine effek­tive Draht­los­ver­bin­dung in den eigenen vier Wänden essen­ziell. Eine schwache Band­breite oder Signal­stärke kann die Produk­tivität beein­flussen. In diesen und weiteren Fällen möchte jetzt die Telekom unter die Arme greifen. Digital Home Service nennt sich der neue Dienst.

Dahinter verbirgt sich ein umfang­rei­cher Support gegen WLAN-Unan­nehm­lich­keiten, Einrich­tungs­pro­blemen bei Hard­ware-Neuan­schaf­fungen, Smart-Home-Defi­ziten und Sicher­heits­risiken. Ferri Abol­hassan, Service­chef des Netz­betrei­bers, führt mögliche Stör­quellen für das Heim­netz­werk auf: „Das WLAN des Nach­barn, die Fußbo­den­hei­zung, Stahl­träger, Baby­phones und andere Geräte beein­träch­tigen die digi­talen Anwen­dungen oftmals empfind­lich.“ Steckt der Anwender in einer Sack­gasse bei der Konfi­gura­tion von Smart­phones, Tablets, Compu­tern, Fire­walls oder Anti­viren­pro­grammen, springt Digital Home Service eben­falls ein.

Digital Home Service: Pakete im Über­blick

Das Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen offe­riert drei Leis­tungs­pakete, nämlich Digital Home Service S, Digital Home Service M und Digital Home Service L. Alle Ange­bote kosten zur Einfüh­rung inner­halb der ersten drei Monate nichts und beinhalten eine Tele­fon­hot­line ohne Warte­schleife. Die Vertrags­lauf­zeit beträgt jeweils zwölf Monate. Die Basis-Vari­ante Digital Home Service S (6,95 Euro / Monat) bietet insge­samt 30 Minuten Exper­ten­bera­tung und einen Vor-Ort-Service inner­halb von 24 Stunden (einmal jähr­lich). Die Tarife des Digital Home Service

Deutsche Telekom Die Komfort-Vari­ante Digital Home Service M (10,95 Euro / Monat) wartet zusätz­lich mit einem zeit­lich unbe­grenzten Anliegen und einem weiteren Vor-Ort-Service-Termin auf. Während die Tele­fon­hot­lines der beiden erst­genannten Tarife nur montags bis sams­tags von 7 bis 22 Uhr erreichbar sind, gibt es über die Rufnummer des Premi­umpro­dukts Digital Home Service L auch an Sonn- und Feier­tagen von 10 bis 20 Uhr Hilfe­stel­lung. Zudem sind 45 Minuten Exper­ten­bera­tung und zwei Anliegen ohne Zeit­limit inbe­griffen. Der Vor-Ort-Service rückt bis zu viermal im Jahr inner­halb von acht Stunden an.