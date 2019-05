Telekom verschenkt 500 MB Seit einigen Monaten führt die Deut­sche Telekom monat­lich neue Aktionen durch, mit denen Kunden die Möglich­keit haben, jeweils einmalig zusätz­li­ches Daten­vo­lumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Dabei unter­scheiden sich die Ange­bote von Monat zu Monat. Konnten Inter­es­senten im April einmalig eine DayFlat unli­mited buchen, so ist im Mai nun wieder ein Extra-Daten­paket zu bekommen, das auch über einen längeren Zeit­raum genutzt werden kann.

Bei der Mai-Aktion erhalten Kunden ein kosten­loses 500-MB-Paket, das unab­hängig vom Zeit­punkt der Buchung bis zum Monats­ende genutzt werden kann. Das Paket wird bevor­zugt genutzt, nachdem es gebucht wurde. Erst nach dem Verbrauch wird wieder auf das regu­läre Daten­vo­lumen des Tarifs zurück­ge­griffen, den der Kunde gebucht hat.

Angebot nicht für alle Kunden

Wie in den vergan­genen Monaten erfolgt die Buchung des Daten-Bonus ausschließ­lich über die Mein­Magenta-App, die kostenlos für Android und iOS zur Verfü­gung steht. Das schließt aller­dings auch direkt eine große Anzahl von Kunden aus: Für Geschäfts­kunden mit Rahmen­ver­trägen steht die Anwen­dung nämlich nicht zur Verfü­gung.

Abseits dessen gilt das Angebot für Vertrags- und Prepaid­kunden glei­cher­maßen. Im Prepaid­be­reich muss der Kunde aller­dings einen Tarif nutzen, bei dem monat­li­ches Daten­vo­lumen inklu­sive ist. Reine Daten­ta­rife, CombiCards, Fami­ly­Cards (auch die Fami­ly­Card Start) und Tarife, die vor 2011 abge­schlossen wurden, sind eben­falls ausge­nommen.

Kunden in Alt-Tarifen können wech­seln

Kunden, die noch einen Alt-Tarif nutzen, haben die Möglich­keit, in ein aktu­elles Preis­mo­dell zu wech­seln. Die Nutzer in einen solchen Vertrag zu migrieren, könnte eine der Inten­tionen für die Aktion sein. Zudem will die Telekom den Anwen­dern wohl die Mein­Magenta-App schmack­haft machen, über die sich der Vertrag auch verwalten lässt. Freunden sich die Kunden damit an, so ließe sich die Telefon-Hotline entlasten.

Auch wenn die monat­li­chen Daten-Aktionen eine nette Geste sind: Ein Ersatz für dauer­haftes zusätz­li­ches Daten­vo­lumen ist das frei­lich nicht. Hier legt Voda­fone als Telekom-Konkur­rent vor und bietet noch in diesem Monat neue Red-Tarife an, über die wir bereits in einer weiteren Meldung berichtet haben.

