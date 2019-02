Telekom verschenkt zusätzliches LTE-Datenvolumen

Daten-Geschenk von der Telekom Die Deut­sche Telekom hat eine Aktion gestartet, mit der Mobil­funk­kunden die Möglich­keit bekommen, einmalig kostenlos zusätz­li­ches Daten­vo­lumen zu bekommen. Voraus­set­zung dafür ist die Instal­la­tion und Nutzung der Mein­Magenta-App, die für Android und iOS glei­cher­maßen kostenlos zur Verfü­gung steht.

Kunden, die die App instal­lieren und sich mit ihren Telekom-Zugangs­daten anmelden, haben die Möglich­keit, einmalig 300 MB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen für den mobilen Internet-Zugang zu bekommen. Voraus­set­zung ist, dass das Daten-Geschenk in der App im Akti­ons­zeit­raum vom 4. bis 28. Februar abge­holt wird.

Bonus gilt bis Monats­ende

Für Inter­es­senten, die vom kosten­losen Extra-Daten­vo­lumen profi­tieren möchten, lohnt es sich, die App schon in den kommenden Tagen zu instal­lieren und zu nutzen. Der 300-MB-Bonus gilt nämlich nur bis zum Monats­ende. Wird das kosten­lose zusätz­liche Daten­paket beispiels­weise erst am 28. Februar akti­viert, so gilt dieses nur für diesen einzigen Tag.

Mobil­funk­kunden der Deut­schen Telekom können von der Aktion profi­tieren, wenn sie einen Vertrag mit Mindest­ver­trags­lauf­zeit haben, der Daten­vo­lumen beinhaltet. Ausge­nommen sind Busi­ness-Tarife, reine Daten­ta­rife, CombiCards, Family Cards und Mobil­funk-Tarife, die vor 2011 abge­schlossen wurden. Auch Prepaid-Karten mit Daten­op­tion können, mit Ausnahme der Family Card Start, teil­nehmen.

So wird das Daten-Geschenk akti­viert

Bestätigung per SMS Ist die Mein­Magenta-App instal­liert, so muss sich der Kunde mit seinem Telekom-Login einloggen. Auf der Start­seite sollte unter dem jewei­ligen Vertrag ein Button mit dem Hinweis "Ihr Geschenk ansehen" zu finden sein. Klickt der Inter­es­sent diesen an, so sollten noch­mals die Details zur Aktion ange­zeigt werden. Dazu sollte der Button "Geschenk einlösen" sichtbar sein, über den die 300 MB Bonus-Volumen akti­viert werden können.

Nach Betä­tigen des Buttons wird der zusätz­liche Daten­pass auto­ma­tisch gebucht. Der Kunde erhält eine Bestä­ti­gung per SMS, was im Test von teltarif.de auch problemlos geklappt hat. Bevor­zugt wird dann das Extra-Daten­vo­lumen versurft. Sind die 300 MB verbraucht, so surft der Kunde wieder über sein eigent­lich zum Tarif gehö­rendes Inklu­siv­vo­lumen.

Mit der Aktion will die Telekom aber­mals auf ihre Mein­Magenta-App aufmerksam machen. Hier finden Kunden Details zu ihrem Vertrag. Zudem lassen sich Optionen buchen oder auch wieder stor­nieren. Eine vergleich­bare Aktion, die sogar bis Ende April läuft, gibt es auch bei Aldi Talk. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wie sich Aldi-Talk-Kunden zusätz­li­ches Daten­vo­lumen sichern können.

