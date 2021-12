Telekom: Das sind die Datenschleudern 2021 im Handy-Netz

Die Deut­sche Telekom hat eine inter­essante Analyse zu den „Daten­schleu­dern 2021“ ihres Mobil­funk­netzes heraus­gegeben. Gemeint sind Dienste, welche am meisten für den Daten­ver­kehr im mobilen Netz des Bonner Betrei­bers verant­wort­lich waren. An den Vertre­tern inner­halb der Top fünf hat sich zwar nichts geän­dert, wohl aber bei deren Reihen­folge. Insta­gram wurde von den Teil­neh­mern 2021 deut­lich öfters genutzt als Face­book. Im Vorjahr sah das noch anders aus. TikTok konnte das größte Wachstum voll­ziehen. Wir schlüs­seln den Daten­ver­brauch der Telekom-Analyse in diesem Bericht auf.

Telekom-Daten­schleuder Top fünf 2021

Datenschleudern Mobilfunk 2021

Telekom Auch dieses Jahr domi­nierten im magen­tafar­benen Netz YouTube, Insta­gram, Face­book, Netflix und TikTok. Wobei sich Insta­gram vor Face­book schieben konnte. Insge­samt gene­rierten die fünf am häufigsten genutzten Services 1,83 Peta­byte an Daten. Ein Plus von 20 Prozent im Vorjah­res­ver­gleich. Wie die Telekom in ihrem YouTube-Video aufschlüs­selt, würde diese Daten­menge für das Streamen von 305 Millionen Fußball­spielen oder neun Millionen Jahre Mobile-Gaming genügen. Die Top fünf

Telekom YouTube belegte den ersten Platz mit 357 Tera­byte pro Tag. Eine Stei­gerung um 96,1 Prozent. Für Insta­gram auf Rang zwei ging es auf 254 Tera­byte pro Tag hoch, was einem Plus von 217,5 Prozent entspricht. Für Face­book gab es nur ein geringes Wachstum. Die magere Stei­gerung um 6,9 Prozent auf 169 Tera­byte täglich genügte jedoch für Posi­tion drei. Für den viert­plat­zierten Netflix war es eine runde Stei­gerung. Mit 116 Tera­byte pro Tag verdop­pelte der Video-Strea­ming-Dienst seinen Daten­ver­kehr. TikTok verzeich­nete auf Platz fünf ein immenses Plus von 295,8 Prozent auf 95 Tera­byte täglich.

Demo­gra­fische Statis­tiken von TikTok und Insta­gram

Zum Abschluss verwies die Deut­sche Telekom noch auf die welt­weiten Nutzer­gruppen von TikTok und Insta­gram. Einer Statistik von HypeAuditor (via Statista) zufolge kam TikTok beson­ders gut bei weib­lichen Usern in einem Alter zwischen 18 und 24 Jahre an. Anwender älter als 34 konnten hingegen kaum etwas mit diesem Dienst anfangen. Bei Insta­gram hielten sich die Anteile weib­licher und männ­licher User mit 20,41 respek­tive 22,37 Prozent bei einer Alters­gruppe zwischen 25 und 34 Jahre die Waage. Auch hier gilt: Ab 35 konnten sich nur noch wenige Nutzer für den Service begeis­tern. Statistiken zu TikTok und Instagram

Statista Beim Neustart der MagentaCloud hat die Telekom indes Probleme.