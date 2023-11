Telekom: Neue Datentarife mit bis zu 400 GB und 5G

Die Deut­sche Telekom bietet mit der Speedbox eine Art Pendant zum GigaCube von Voda­fone an. Die Tarife kommen in einem Router zum Einsatz, der den LTE- oder 5G-basierten Internet-Zugang in einen WLAN-Hotspot umwan­delt. Über WLAN können die Kunden dann Geräte wie Note­books, Tablets und Smart­phones mit einem Internet-Zugang versorgen. Die Tarife sind nicht an eine bestimmte Nutzungs­adresse gebunden, funk­tio­nieren aber nur inner­halb Deutsch­lands. Neue Speedbox-Tarife von der Telekom

Foto/Montage/Screenshot: teltarif.de, Logo: Telekom, Quelle: telekom.de Neu sind die Tarife MagentaMobil Speedbox M und L, bei denen der Internet-Zugang nicht nur im LTE-Netz, sondern auch mit 5G herge­stellt werden kann. Dabei verspricht die Telekom Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten von bis zu 300 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. Erfah­rungen der teltarif.de-Redak­tion zufolge werden in der Praxis oft noch höhere Band­breiten erreicht.

200 GB für 54,95 Euro

MagentaMobil Speedbox M kostet inklu­sive passendem Router monat­lich 54,95 Euro. Dafür bekommen die Kunden jeden Monat 200 GB Daten­volumen. Für monat­lich 74,95 Euro ist der Tarif MagentaMobil Speed­port L zu bekommen - eben­falls inklu­sive Router. Mit diesem Tarif bekommen Nutzer jeden Monat 400 GB Daten­volumen. Nach Verbrauch des Inklu­siv­volu­mens wird die Daten­ver­bin­dung getrennt.

Kunden, die zusätz­liches Daten­volumen benö­tigen, haben die Möglich­keit, 100-GB-Pakete nach­zubu­chen. Diese kosten in der Tarif­stufe M jeweils 34,95 Euro, in der Tarif­stufe L 24,95 Euro. Bis zu 31 Tage lang ist das Extra-Volumen nutzbar. Für die "Original-Speedbox", die aller­dings den 5G-Stan­dard nicht unter­stützt, wird eine einma­lige Zuzah­lung von 1 Euro berechnet. 5G-fähige Router sind ab einer einma­ligen Zuzah­lung von 49,95 Euro erhält­lich.

Flex-Tarif bleibt erhalten

Für Kunden, die den Daten­tarif nur hin und wieder benö­tigen, hat die Telekom weiterhin den Tarif MagentaMobil Speedbox Flex im Angebot. Dieser ist grund­gebühr­frei. Bei Bedarf können Kunden 100-GB-Pakete für 44,95 Euro buchen, die jeweils 31 Tage lang gültig sind. Weiter im Angebot bleibt auch der Tarif MagentaMobil Speedbox S, der monat­lich 100 GB für 39,95 Euro bietet.

Im Speedbox-S-Preis­modell gibt es drei Nach­buch-Optionen: 15 GB für 14,95 Euro. 50 GB für 29,95 Euro und 100 GB für 44,95 Euro. Die Daten­pässe können bis zu 31 Tage lang genutzt werden. Zu beachten ist, dass der 5G-Zugang im Flex-Tarif und in der Tarif­stufe S nicht möglich ist. Alle Verträge haben eine 24-mona­tige Mindest­lauf­zeit und bei Vertrags­abschluss wird eine einma­lige Anschluss­gebühr von 39,95 Euro berechnet.

Netgear hat mit dem Night­hawk M6 einen höher­wer­tigen 5G-Router im Angebot, den wir im Rahmen einer weiteren Meldung einem Test unter­zogen haben.