Erste Erfahrungen: Gratis-Daten-Flat der Telekom

Wie berichtet, bietet die Deut­sche Telekom ihren Mobil­funk­kunden in diesem Monat im Rahmen einer Aktion eine echte Daten-Flat­rate an. Wir haben den Tarif akti­viert, im In- und Ausland sowie mit Haupt- und Zusatz­karten auspro­biert. Der erste Akti­vie­rungs­ver­such, gleich am Morgen des 1. März, schlug aller­dings fehl. In der MeinMagenta-App war ledig­lich der Hinweis zu lesen, dass das Daten­geschenk gerade vorbe­reitet wird und im Laufe des Vormit­tags gebucht werden kann.

Telekom-Datengeschenk ausprobiert

Quelle: telekom.de, Screenshot: teltarif.de Gegen 09.30 Uhr klappte die Buchung über die App. Die Akti­vie­rung wurde wenige Minuten später per SMS bestä­tigt. In der Kurz­mit­tei­lung war zudem der Hinweis zu lesen, dass bis zum Monats­ende unbe­grenztes Daten­volumen zur Verfü­gung steht. Einen Hinweis zur Nutzung im EU-Roaming enthielt die SMS nicht - und das, obwohl wir zum Zeit­punkt der Buchung noch auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona waren. Die Buchung des Daten­geschenks ist also auch vom Ausland aus möglich.

Wir haben die kosten­lose Option auf einem MagentaMobil-EINS-Tarif akti­viert, der inner­halb Deutsch­lands ohnehin eine echte Daten-Flat­rate bietet. Dennoch bietet das Daten­geschenk einen Mehr­wert, wie ein Blick auf die Webseite pass.telekom.de (mit Internet-Zugang über den Telekom-Mobil­funk­anschluss) zeigte. Die 56 GB Extra-Daten­volumen, die die Aktion für das EU-Roaming (inklu­sive Schweiz und Groß­bri­tan­nien) bietet, steht auch mit einem echten Flat­rate-Tarif zur Verfü­gung.

Daten­geschenk wird vorrangig genutzt

SMS-Bestätigung zur Buchung

Screenshot: teltarif.de Die Daten-Abfrage zeigte darüber hinaus, dass das Daten­geschenk vorrangig verwendet wird. Der eigent­liche Tarif bietet monat­lich 75 GB unge­dros­seltes Daten­volumen im EU-Roaming, da die Telekom die im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehene Fair-use-Policy anwendet. Dieses Kontin­gent würde auto­matisch dann zum Einsatz kommen, wenn das Daten­geschenk verbraucht ist.

Im zweiten Schritt haben wir die auf einen Monat befris­tete Daten-Flat­rate auf einem Geschäfts­kunden-Vertrag akti­viert. Das klappte über die Webseite pass.telekom.de anstelle der MeinMagenta App. Im letzten Schritt haben wir auspro­biert, ob sich die Gratis-Option auch auf Zusatz-Karten akti­vieren lässt, die Inter­essenten zum Haupt­ver­trag hinzu­buchen können. Auch das hat geklappt und wurde per SMS inner­halb weniger Minuten bestä­tigt.

Datengeschenk im EU-Roaming

Screenshot: teltarif.de Inter­essenten sollten beachten, dass die Telekom im "Klein­gedruckten" einige Tarife von der Aktion ausschließt: MagentaMobil Speedbox, Smart, CarConnect und MagentaZuhause Schnell­start. Für Prepaid­kunden gilt das Angebot nur in Tarifen mit inklu­diertem Daten­volumen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass es auch für cong­star-Kunden in diesem Monat ein Daten­geschenk gibt.