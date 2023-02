Telekom: Einen Monat unbegrenztes Datenvolumen für alle

Die Deut­sche Telekom hat ein Früh­jahrs-Daten­geschenk für ihre Mobil­funk­kunden ange­kün­digt. Vom 1. bis 31. März erhalten Nutzer in zahl­rei­chen Mobil­funk­tarifen deutsch­land­weit unbe­grenztes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über EDGE, LTE und 5G. Davon profi­tieren mehr als 13,5 Millionen Kunden, wie der in Bonn ansäs­sige Konzern weiter mitteilte.

Das unbe­grenzte Daten­volumen kann im März einmalig kostenlos in der MeinMagenta App gebucht werden. Berech­tigt sind Vertrags- und Prepaid­kunden, die einen Tarif mit inklu­dierter Daten­option nutzen, der nach 2011 gebucht wurde. Wer noch ein älteres Preis­modell nutzt, muss in einen aktu­ellen Tarif wech­seln. Telekom bilanziert Datenverbrauch an Fastnacht

Foto: Telekom Geschäfts­kunden, die die MeinMagenta App nur einge­schränkt nutzen können, buchen das Daten­geschenk unter der Internet-Adresse pass.telekom.de. Dazu muss die Daten­ver­bin­dung über die Telekom-SIM-Karte herge­stellt werden. Zum 1. April greifen dann wieder die Inklu­siv­leis­tungen des vom Kunden gebuchten Tarifs.

StreamOn-Aus beschert weitere 90 Tage Daten-Flat

Wie berichtet müssen Telekom und Voda­fone mit Ablauf des 31. März ihre Zero Rating Optionen StreamOn und Voda­fone Pass einstellen. Telekom-Kunden, die derzeit noch StreamOn gebucht haben, bekommen ab 1. April die Möglich­keit, für weitere 90 Tage eine kosten­lose echte Daten-Flat­rate zu buchen.

Die Akti­vie­rung ist bis zum 31. Mai möglich und der 90-Tage-Zeit­raum beginnt nach der Frei­schal­tung der Option. Wer die echte Flat­rate also eher im späten Früh­jahr oder im Sommer benö­tigt, dann mit der Frei­schal­tung entspre­chend abwarten. Auch diese 90-Tage-Flat kann über die MeinMagenta App bzw. unter der Internet-Adresse pass.telekom.de (bei Internet-Zugang über die Telekom-SIM) gebucht werden.

Karne­vals-Bilanz zum mobilen Daten­ver­brauch

Die Telekom hat außerdem eine Bilanz zur mobilen Internet-Nutzung in den Karne­vals-Hoch­burgen gezogen. Von Weiber­fast­nacht am vergan­genen Donnerstag bis zum Rosen­montag wurden in Mainz, Köln, Düssel­dorf, Bonn und Aachen mehr als 1032 Terra­byte Daten über­tragen. Nach Angaben des Netz­betrei­bers konnten diese Mengen problemlos trans­por­tiert werden. Das Netz sei stabil und zuver­lässig gelaufen.

Den höchsten Daten­ver­brauch über die Faschings­zeit ermit­telte die Telekom mit 446 TB in Köln. In Düssel­dorf wurden an den "tollen Tagen" 253 TB Daten über­tragen, gefolgt von Bonn (144 TB), Mainz (96 TB) und Aachen (92 TB). In den genannten Städten versorgt die Telekom nach eigenen Angaben rund 99 Prozent der Bevöl­kerung mit LTE und 5G. In Köln sind 326 Basis­sta­tionen mit 5G ausge­stattet, in Düssel­dorf sind es 199, in Mainz 76, in Bonn 138 und in Aachen 149 Stand­orte.

In einer weiteren Meldung haben wir über den aktu­ellen Netz­ausbau von Telekom, Voda­fone und Telefónica infor­miert.