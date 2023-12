Telekom: Unlimitierte Daten-Flat zur Fußball-EM für alle

Die Deut­sche Telekom hat im Rahmen eines Pres­sege­sprächs weitere Details zur Über­tra­gung der UEFA EURO 2024 veröf­fent­licht. Der Konzern hatte sich schon 2019 die Sender­rechte an der Fußball-Euro­pameis­ter­schaft gesi­chert, die in rund 180­Tagen eröffnet wird. Nur bei MagentaTV werden alle 51 EM-Spiele zu sehen sein. Aller­dings hält sich die Anzahl der Exklusiv-Spiele in Grenzen. Fußball­fans können 46 Begeg­nungen im Free-TV bei ARD, ZDF und RTL sehen. Rudi Völler beim Telekom-Pressegespräch

Quelle: Telekom, Screenshot: teltarif.de Johannes B. Kerner über­nimmt - wie bei EM 2020 und WM 2022 - die Rolle des Gast­gebers bei MagentaTV. Er wird an den Spiel­tagen live aus dem Studio und bei ausge­wählten Spielen auch live vor Ort aus dem Stadion mode­rieren. Der ehema­lige DFB-Kapitän Michael Ballack und die ehema­lige Natio­nal­spie­lerin Tabea Kemme gehören einmal mehr zum Experten-Team bei MagentaTV. Wolff Fuss, einer der renom­mier­testen TV-Kommen­tatoren Deutsch­lands, wird ebenso wieder mit von der Partie sein.

"Wir setzen auf das beste On Air Team. Wir haben bei den vergan­genen Turnieren über­ragendes Feed­back bekommen und setzen bei der Beset­zung auf perso­nelle Konti­nuität. Gleich­zeitig wollen wir für unsere Kunden immer besser werden und haben daher auch frische Namen mit zusätz­licher Exper­tise an Bord geholt", sagt Wolf­gang Metze, bei der Telekom verant­wort­lich für das Privat­kun­den­geschäft. Eine Verstär­kung im Experten-Team wurde schon jetzt kommu­niziert: Shko­dran Mustafi, Welt­meister von 2014, wird das MagentaTV Team berei­chern.

Echte Daten-Flat­rate für alle

Quelle: Telekom, Screenshot: teltarif.de Die Telekom hat darüber hinaus bekannt­gegeben, dass die Mobil­funk­kunden des Unter­neh­mens während des Turniers die Möglich­keit haben werden, das Daten­volumen auf umbe­grenzt zu schalten. Genauere Rahmen­bedin­gungen wurden noch nicht genannt. Vermut­lich werden Inter­essenten die kosten­lose FlatrateOption über die MeinMagenta-App akti­vieren können. Damit sollen Fußball­fans auch unter­wegs die Möglich­keit bekommen, alle Spiele live auf dem Smart­phone- oder Tablet-Display zu verfolgen.

An 430 Orten, wo die Telekom damit rechnet, dass sich Fußball­fans während des Turniers aufhalten, soll das Mobil­funk­netz aufge­rüstet werden. Dabei werden bestehende Stand­orte aufge­rüstet und neue Sende­masten errichtet. Zum Teil sollen auch tempo­räre Lösungen einge­richtet werden. Durch diese Maßnahmen verstärkt die Telekom mehr als 13.000 Zellen im Mobil­funk­netz. Neun der zehn EM-Stadien werden 5G auf der High­speed-Frequenz 3,6 GHz erhalten. MagentaTV überträgt die UEFA EURO 2024 auf drei Kanälen

Quelle: Telekom, Screenshot, teltarif.de Überall, wo die EM statt­findet, setzt die Telekom auf Glas­faser. "Wir über­tragen die Bilder, die um die Welt gehen. Dafür binden wir das inter­natio­nale Sende­zen­trum der UEFA, das IBC, in unser Netz ein. Es geht um redun­dante, hoch­res­ili­ente Netz­infra­struktur für die TV-Bilder des Turniers. Vom IBC aus gehen die Signale um die ganze Welt", so Michael Hags­pihl, Senior Vice Presi­dent Global Stra­tegic Projects and Marke­ting Part­ner­ships der Telekom. In den meisten Stadien steht die Technik bereits. Die Hard­ware soll nach der Euro­pameis­ter­schaft weiter­ver­wendet werden.

