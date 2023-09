Deutsche Telekom: Neuer Daten-Rekord auf der Wiesn

Die Deut­sche Telekom betreibt 14 zusätz­liche Mobil­funk-Stationen auf dem Münchner Okto­ber­fest. Die Kunden haben allein am vergan­genen Wochen­ende 28,5 TB Daten über­tragen.

Telekom-Netz auf der Wiesn

Foto: Telekom Das Münchner Okto­ber­fest ist seit einer Woche in vollem Gang. Die zahl­rei­chen Besu­cher auf dem größten Volks­fest der Welt sorgen dafür, dass auch an die Mobil­funk­netze beson­dere Anfor­derungen gestellt werden. Kein Wunder, denn immer mehr Wiesn-Besu­cher wollen ihre Eindrücke mit Freunden, Verwandten und Bekannten teilen, indem sie Fotos über Messenger verschi­cken und in sozialen Netz­werken teilen.

Telefónica und Voda­fone hatten im Vorfeld der Veran­stal­tung mitge­teilt, mit einem neuen Rekord bei der mobilen Internet-Nutzung zu rechnen. Diese Prognose könnte sich bestä­tigen. So teilte die Deut­sche Telekom jetzt mit, am ersten Wiesn-Wochen­ende sei in ihrem Netz auf der Wiesn ein neuer Daten­rekord aufge­stellt worden.

Wie die Telekom weiter erklärte, wurden an den ersten beiden Tagen des Münchner Okto­ber­fests 2023 insge­samt 28,5 Tera­byte an Daten über­tragen und über eine halbe Millionen Gespräche geführt. Zum Vergleich: Mit dieser Daten­menge könnte die komplette Serie Monaco Franze rund 122 Mal in 4K ange­sehen werden.

Viele Nutzer aus dem Ausland

Telekom-Netz auf der Wiesn

Foto: Telekom Eine weitere Erkenntnis der Telekom-Unter­suchung ist, dass ein Besuch auf dem Münchner Okto­ber­fest auch für viele Gäste obli­gato­risch ist. Den Angaben zufolge geht rund 30 Prozent des Daten­umsatzes auf "Roamer" zurück - also auf Nutzer aus fremden Netzen, die in Deutsch­land das Telekom-Netz mitnutzen. Im vergan­genen Jahr wurden am ersten Wiesn-Wochen­ende 22,5 Tera­byte und während der gesamten Fest­zeit 165 erabyte Daten über­tragen.

Die Telekom setzt in diesem Jahr zum zweiten Mal 5G auf dem Münchner Okto­ber­fest ein. Das soll für mehr Kapa­zität zur Nutzung des mobilen Internet-Zugangs sorgen. Zehn Mobil­funk-Masten und vier Stand­orte in Bier­zelten versorgen die Gäste auf der Wiesn. Dieses Jahr steht für alle Mobil­funk-Antennen das Frequenz­band um 3600 MHz zur Verfü­gung. Hier steht ausrei­chend Spek­trum zur Verfü­gung, um mobiles Internet mit Gigabit-Geschwin­dig­keit anbieten zu können. Die Kapa­zität der auf dem Okto­ber­fest reali­sierten Sonder­ver­sor­gung reicht aus, um eine mittel­große Stadt mit Mobil­funk zu versorgen.

Und auch das Fest­netz der Telekom spielt auf dem Okto­ber­fest eine wich­tige Rolle. Für die Schau­steller und Fest­wirte auf dem Fest­gelände stellt die Telekom knapp 200 Fest­netz-Anschlüsse bereit, damit die Logistik einwand­frei funk­tio­niert. Für diesen Zweck ist das Fest­gelände mit einem unter­irdi­schen Kabel­netz ausge­stattet.

Das Beispiel der Digital X in Köln zeigt, dass auch das Telekom-Netz unter beson­deren Umständen in die Knie gehen kann.