Telekom startet Daten-Bonus: Bis zu 10 GB monatlich extra

Ab 4. Juli will die Telekom Vertrags- und Prepaid­kunden mit einem Daten-Bonus belohnen. Die Höhe des Extra-Volu­mens hängt von Tarif und Vertrags­dauer ab.

Ende Mai hatte die Deut­sche Telekom ein neues Kunden­bin­dungs­pro­gramm ange­kün­digt. Damit sollen treue Bestands­kunden mit zusätz­lichem Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang belohnt werden - quasi als eine Art Pendant zu o2 Grow oder "GB+" beim Discounter cong­star. Wie bei den Ange­boten des Mitbe­wer­bers bzw. der Discount-Tochter ist die Höhe des Bonus davon abhängig, welcher Tarif genutzt wird und wie lange das Kunden­ver­hältnis bereits besteht.

Nach­teil beim Telekom-Angebot: Das Extra-Surf­volumen wird nicht auto­matisch einge­räumt. Statt­dessen müssen Inter­essenten den Daten-Bonus Monat für Monat neu in der MeinMagenta App buchen. Zudem haben Kunden nichts von der Aktion, deren Tarif ohnehin eine echte Daten-Flat­rate beinhaltet. Das ist bei o2 genauso, während cong­star keine echte Mobil­funk-Flat­rate im Angebot hat. Dafür profi­tieren auch Besitzer von Prepaid­karten vom Telekom-Daten­bonus.

Jedes Jahr bis zu 1 GB mehr

Wie die Telekom weiter mitteilte, erhalten Kunden für jedes Vertrags­jahr 500 MB zusätz­liches Daten­volumen pro Monat als Bonus. Bei Young-Tarifen wird jeweils 1 GB Extra-Daten­volumen einge­räumt. Dabei gilt die "Zuge­hörig­keit" mit der Erst­akti­vie­rung des jewei­ligen Vertrags, unab­hängig von einem Tarif­wechsel.

Maximal kann der Daten-Bonus 10 GB pro Monat betragen. Für Prepaid-Tarife liegt der Höchst­wert bei der Verdop­pelung des Daten­volu­mens, das der Kunde bisher zur Verfü­gung hat. Verfügbar ist der Daten-Bonus in den aktu­ellen MagentaMobil-Tarifen inklu­sive PlusKarten (ab Juli 2022), MagentaMobil Young (ab Juni 2019) und MagentaMobil Prepaid (ab Mai 2022). Wer einen älteren Preis­plan nutzt, kann sich den Bonus durch Wechsel in einen aktu­ellen Tarif sichern.

So wird der Bonus gebucht

Kunden müssen sich zur Buchung der neuen Gratis-Option in der MeinMagenta App anmelden. Unter "Start" sollte ab 4. Juli unter den berech­tigten Verträgen das Geschenk zu sehen sein. Menü­geführt gelangen Kunden zur Akti­vie­rung. Die Frei­schal­tung wird per SMS bestä­tigt. Für PlusKarten muss der Nutzer des Haupt­ver­trags den Bonus buchen. In Prepaid-Tarifen wird das zusätz­liche Surf-Volumen nur einge­räumt, wenn der Kunde die Grund­gebühr bezahlt.

Das Extra-Daten­volumen ist jeweils bis zum Monats­ende gültig und kann demnach nicht in den Folge­monat über­tragen werden. Wer den Bonus vorzeitig verbraucht hat, surft anschlie­ßend wieder mit dem Inklu­siv­volumen seines Tarifs.

