Telekom sichert Datapass-Seite mit PIN ab

Schon seit längerem bietet die Deut­sche Telekom ihren eigenen Kunden und den einiger Discount-Marken oder Service-Provider-Marken im Telekom-Netz unter den URLs datapass.de oder pass.telekom.de die Möglich­keit, den eigenen Daten­ver­brauch zu sehen oder zusätz­liche Daten­pakete zu buchen.

Seiten­aufruf unter bestimmten Bedin­gungen

Um diese Seite aufrufen zu können, ist einiges zu beachten. Sie ist nur über eine Mobil­funk­ver­bin­dung im Netz der Telekom ("D1") erreichbar, im klas­sischen Fest­netz funk­tio­niert die Anzeige nicht. Zum einen muss das WLAN des Smart­phones ausge­schaltet werden, und bei iPhones oder iPads von Apple muss zusätz­lich unter Einstel­lungen - Mobil­funk - (Provi­der­name) die IP-Tracking-Funk­tion deak­tiviert werden, um diese Seite aufrufen zu können.

Ist ein Laptop oder PC über ein Handy­netz ange­schlossen und sind die o.g. Bedin­gungen erfüllt, würde das gehen. Die Seite ist dann auf dem PC oder Laptop erreichbar.

Was sieht man dort?

Hat sich die Seite aufge­baut, zeigt sie sofort die Infor­mationen zur verwen­deten SIM-Karte an.

Die Leitseite datapass.de oder pass.telekom.de bei einem Original-Telekom-Vertrag.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Nun kann unter Einstel­lungen (nach unten scrollen) eine PIN zur Zugriffs­siche­rung der Seite ange­for­dert werden, die dem Kunden per SMS mitge­teilt wird. Absender dieser SMS ist die Kurz-Rufnummer 7277. Um bei einer Rück­kehr auf diese Seite nicht immer diese PIN eingeben zu müssen, kann ein Häkchen gesetzt werden, dann "merkt" sich das Handy den Login. Durch Hinabscrollen findet man auf datapass.de die Möglichkeit den PIN-Schutz zu aktivieren.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Diese PIN sollte an einem sicheren notiert werden. Sie kann vom Nutzer nicht selbst fest­gelegt oder nach­träg­lich geän­dert werden. Sollte die PIN vergessen werden, kann vermut­lich nur die Hotline helfen. Es könnte aber einige Über­zeu­gungs­arbeit brau­chen, bis der Hotliner weiß, um was es geht.

Wozu ist das gut?

Der PIN-Schutz bei Nutzung von fraenk. Die Funktionen sind die gleichen, das Design leicht anders.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Sollte man einmal mit dem eigenen Handy einen Hotspot zur Verfü­gung stellen, etwa um Sohn, Tochter, Freund, Freundin mit einer Daten­ver­bin­dung auszu­helfen, könnten diese über die Seite datapass.de (bzw. pass.telekom.de) viel­leicht unbe­merkt Optionen buchen, was der berech­tigte Inhaber oft gar nicht will.

Wer bietet das an?

Der PIN-Schutz bei Nutzung von Original Telekom.

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Neben Original Telekom-Tarifen bieten z.B. auch fraenk (von cong­star) oder cong­star (Prepaid/Post­paid) diese Option. Der kürz­lich getes­tete Jugend-Discount-Anbieter 4Bro aber beispiels­weise aktuell nicht.

Beim App-Discounter fraenk kann man aktuell im Ideal­fall bis zu 45 GB mehr monat­liches Daten­volumen bekommen.