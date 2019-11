Telekom bestätigt: Ab heute neue LTE-Datentarife verfügbar

Zu Wochen­beginn haben wir über neue Daten­tarife der Deut­schen Telekom berichtet, die sich vor allem an Tablet- und Note­book-Nutzer richten. Jetzt hat der Bonner Tele­kommu­nika­tions­dienst­leister auf Anfrage von teltarif.de bestä­tigt, dass die neuen Data-Comfort-Tarife ab sofort zur Verfü­gung stehen. Von der Aufwer­tung der Preis­modelle profi­tieren Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen.

In den Tarif­stufen S, M und L bekommt Data Comfort mehr monat­liches High­speed-Surf­volumen. An den sons­tigen Kondi­tionen der Verträge ändert sich nichts. Auch die Grund­gebühren bleiben unver­ändert. Zudem steht der 5G-Zugang in den Data-Comfort-Tarifen weiterhin nicht auto­matisch zur Verfü­gung. Die Kunden sind - anders als in den MagentaMobil-Tarifen für Smart­phone-Nutzer - weiterhin auf GSM, UMTS und LTE begrenzt.

Die Kunden haben "LTE max" zur Verfü­gung. Das bedeutet bei der Telekom offi­ziell bis zu 300 MBit/s im Down­stream und 50 MBit/s im Upstream. Zum Teil sind jedoch je nach LTE-Netz­ausbau noch deut­lich höhere Daten­geschwin­digkeiten möglich. Warum der Netz­betreiber diese nicht offi­ziell bewirbt, ist nicht bekannt.

So sehen die neuen Tarife aus

Ab heute neue Data-Connect-Tarife Data Comfort S für 14,95 Euro im Monat in der SIM-only-Vari­ante bietet nun 2,5 GB statt bisher 2,0 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Die höher­wertigen Tarife gibt es nicht als SIM-only-Angebot. Zumin­dest ein Surf-Stick gehört stan­dard­mäßig zum Vertrag. Data Comfort M schlägt in dieser Vari­ante mit monat­lich 19,95 Euro zu Buche und bietet jetzt 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen pro Monat. Bisher waren es 4 GB.

Wer sich für den Tarif Data Comfort L für 29,95 Euro pro Monat entscheidet, bekommt jetzt 15 GB statt 10 GB High­speed-Daten­volumen pro Monat. Als CombiCard zu einem bestehenden Fest­netz- oder Mobil­funk­vertrag sind die Grund­gebühren jeweils 5 Euro pro Monat güns­tiger. In allen Tarifen ist auch EU-Roaming ohne zusätz­liche Kosten enthalten.

Premium-Tarif unver­ändert

Anders als die "klei­neren" Preis­modelle bleibt der Tarif Data Comfort Premium, zu dem die Kunden jähr­lich ein neues Endgerät bekommen können, unver­ändert. Anstelle einer echten Daten-Flat­rate sind zum Monats­preis von 79,95 Euro ledig­lich 40 GB unge­dros­seltes Daten­volumen enthalten. Für 5 Euro mehr ist mit dem MagentaMobil XL bereits eine Allnet-Flat mit echter Daten-Flat zu bekommen.

Eine echte Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang bietet die Telekom zudem im Tarif MagentaMobil Speedbox XL an, der in Verbin­dung mit dem HTC 5G Hub vermarktet wird.

