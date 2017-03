10 GB Telekom-LTE für 17,25 statt 34,95 Euro monatlich

Angebot für 10 GB im Telekom-Netz In regelmäßigen Abständen gibt es vergünstigte Datentarife im Telekom-Netz, oft werden diese von mobilcom-debitel realisiert und anschließend von Händlern rabattiert angeboten. Aktuell hat der Online-Händler talkthisway.de allerdings einen 10-GB-LTE-Tarif im Angebot, bei der der Ver­trags­partner die Telekom ist.

Bei dieser Offerte ist zu beachten, dass es sich um ein Angebot mit Einmalauszahlung handelt. In den vergangenen Jahren sind teltarif.de keine Vorkommnisse mehr berichtet worden, bei denen eine versprochene Einmalauszahlung verweigert oder der Händler wegen Insolvenz innerhalb kurzer Zeit zahlungsunfähig geworden ist und darum die Auszahlung nicht gewährt werden konnte. talkthisway.de ist der Online-Shop der Elektrohaus Kurzer GmbH in Burghaun, laut der Selbstbeschreibung handelt es sich um einen örtlichen Familienbetrieb, der bereits seit 1946 existiert. Der Online-Shop nimmt am Trusted-Shops-Programm teil.

Studenten und junge Leute erhalten 20 GB monatlich

Vermarktet wird während der März-Aktion der Telekom-Original-Tarif Data Comfort L Basic, der bei der Telekom regulär 34,95 Euro kostet. Zusätzlich wird ein einmaliger Bereitstellungspreis von 29,95 Euro erhoben. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Ab einem Datenvolumen von 10 GB pro Monat wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf 64 kBit/s (Download) und 16 kBit/s (Upload) beschränkt. Der Tarif kann nicht für Blackberry-Dienste genutzt werden und ist nicht in Verbindung mit MultiSIM buchbar. Im LTE-Netz kann mit der maximal möglichen Geschwindigkeit gesurft werden und der Tarif beinhaltet auch die Hotspot-Flat.

Wer das Angebot bestellt, muss wissen, dass monatlich immer 34,95 Euro für die Grundgebühr abgebucht werden. Wird der Tarif über talkthisway.de geordert, erhält der Kunde allerdings eine Einmalauszahlung von 425 Euro. Legt man diese auf die 24 Monate Nutzungszeit um, kommt man auf rechnerische monatliche Kosten von 17,25 Euro.

Auch junge Leute bis 25 und Studenten bis 29 Jahre erhalten das Angebot, dann allerdings mit dem Data Comfort L Basic Friends und 20 GB statt 10 GB Inklusivvolumen. Am Preis von monatlich 34,95 Euro sowie der Einmalauszahlung von 425 Euro ändert sich nichts.

Hat der Kunde allerdings bereits einen Telekom-Mobilfunk-Vertrag mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und einem monatlichen Grundpreis von mindestens 29,95 Euro oder einen IP-basierten Festnetz-Vertrag mit einer monatlichen Grundgebühr von mindestens 19,95 Euro, kann er auch die CombiCard Data Comfort L Basic bestellen. Dieser Tarif kostet monatlich 29,95 Euro Grundgebühr bei 10 GB Inklusivvolumen. Allerdings beträgt die Einmalauszahlung hier nur 390 Euro. Umgerechnet auf die 24 Monate der Laufzeit liegen die monatlichen Kosten bei rechnerisch 13,70 Euro. Auch die CombiCard ist für junge Leute bis 25 und Studenten bis 29 Jahre als CombiCard Data Comfort L Basic Friends mit 20 GB Inklusivvolumen erhältlich. Der Preis von monatlich 29,95 Euro und die Einmalauszahlung von 390 Euro sind identisch.