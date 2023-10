Telekom: Das kosten die neuen Hybrid-Tarife mit 5G

Der 4G/5G-Hybridempfänger. Vorne die Status-Anzeigen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de "Telekom startet neue MagentaZuhause Hybrid-5G-Tarife" berich­tete teltarif.de Mitte September. Der Start der neuen Tarife für Privat­kunden ist am heutigen 5. Oktober. Die Hybrid-Tarife der Telekom - mit einem spezi­ellen hybrid-Router - sind dazu gedacht, das Fest­netz-Internet (DSL, VDSL oder Glas­faser) mit einem Mobil­funk-Anschluss via LTE und/oder 5G zu erwei­tern.

Nun hat die Telekom bekannt gegeben, dass es nicht nur neue Hybrid-Tarife für Privat­kunden geben wird. Auch Geschäfts­kunden bietet die Telekom neue Hybrid-Tarife an.

Company Start Hybrid ist da

Das Hybrid-Tarif-Angebot der Telekom für Geschäfts­kunden nennt sich "Company Start Hybrid". Gene­rell gibt es drei Tarife mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde via Fest­netz und maximal 300 MBit/s via Mobil­funk (mit maximal 50 MBit/s im Upstream). Voraus­set­zung dafür ist natür­lich eine entspre­chende Mobil­funk-Netz­ver­sor­gung am Standort des Unter­neh­mens bzw. Büros. Wichtig zu wissen: Alle nach­fol­gend genannten Preise für Geschäfts­kunden sind Netto-Preise.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Preise starten für Neukunden bei 24,95 Euro netto pro Monat für die ersten zwölf Monate in allen Tarifen. Anschlie­ßend kostet Company Start 16 Hybrid 41,95 Euro monat­lich. Bestands­kunden sollen mit 36,95 Euro netto monat­lich einsteigen können. Ab dem 13. Monat kostet Company Start 16 Hybrid dann eben­falls 41,95 Euro netto pro Monat.

Ganz ähnlich staf­feln sich die Tarife für Company Start 50 Hybrid und Company Start 100 Hybrid. Bestands­kunden bezahlen für die 100-MBit/s-Vari­ante dann ab dem 13. Monat 51,95 Euro netto pro Monat, für den 50-MBit/s-Tarif 46,95 Euro monat­lich. Die Akti­ons­ange­bote gelten bis zum 31. Januar.

Zum Tarif gehören eine Flat­rate ins gesamte deut­sche Fest­netz sowie eine Hotline nur für Geschäfts­kunden. Die Telekom verspricht den Busi­ness-Kunden, Störungen binnen acht Stunden zu beheben. Weitere Optionen wie eine Flat­rate in deut­sche Mobil­funk­netze (20 Euro monat­lich) sind kosten­pflichtig zubuchbar.

Als Router wird der Speed­port Smart 4 ausge­geben. Geschäfts­kunden mieten bei Bestel­lung bis zum 31. Januar Router und Mobil­funk­antenne für 5,84 Euro netto pro Monat. Es ist auch möglich, den Speed­port Smart 4 und die Antenne für einmalig 445,37 Euro zu kaufen.

Mobil­funk-Antenne für den Außen­bereich

Das wetter­feste Mobil­funk-Modul inklu­sive SIM-Karte soll laut der Telekom außen am Gebäude ange­bracht werden, beip­siels­weise an der Fassade, an einer Fens­ter­bank oder einem Fenster. Dort soll die Antenne die Signale des LTE- und 5G-Netzes am besten empfangen. Über ein flaches Netz­werk­kabel versorgt sich die Einheit mit Strom und nimmt Verbin­dung mit dem Router auf.

Das Kabel wird hierzu durch den Fens­ter­rahmen gelegt. Anschlie­ßend soll sich der Speed­port Smart 4 auto­matisch am Tele­kom­anschluss einrichten. Die Instal­lation soll von den Kunden selbst zu bewerk­stel­ligen sein. Für einen sepa­raten Pauschal­preis instal­liert auch die Telekom die Geräte.

teltarif.de hat das 5G-Hybrid-Angebot mit sepa­rater Außen­antenne schon ausführ­lich getestet und zeigt Fotos der Instal­lation der Außen­antenne.