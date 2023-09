"T - Connecting your world": Die Telekom ändert ihren Claim

Aktuell tagt die Messe Digital X in Köln. Mit dabei ist die Deut­sche Telekom. Der Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter gab bekannt, künftig einen neuen Claim zu verwenden. "T - Connec­ting your world" heißt der neue Claim, der dazu beitragen soll, "in Verbin­dung mit dem "T" welt­weit ein einheit­liches Marken­erlebnis zu schaffen. Er wird in allen Landes­gesell­schaften, die unter der Marke T auftreten, in engli­scher Sprache einge­führt", sagt die Telekom. Inter­natio­nale Ausrich­tung und Kunden­per­spek­tive sollen so stärken in den Fokus gerückt werden. "Connec­ting your world" soll leicht und eindeutig zu verstehen sein und zu allen Geschäfts­fel­dern der Telekom passen sowie sich für alle Anlässe und Ange­bote welt­weit eignen. Der neue Telekom-Claim "T - Connecting your World"

Bild: © Deutsche Telekom Ulrich Klenke, Marken­chef der Deut­schen Telekom, erklärt: "Auf dem Weg zur Leading Digital Telco wollen wir eine global erfolg­reiche Marke für die Digi­tali­sie­rung von Privat- und Geschäfts­kunden etablieren." Und weiter: "Mit unserem neuen Claim verdeut­lichen wir einmal mehr unsere Leiden­schaft als opti­mis­tischer und vertrau­ens­wür­diger Begleiter der Menschen in heraus­for­dernden Zeiten. Er vereint die Teil­habe aller am digi­talen Leben, nach­hal­tiges Handeln und den gesell­schaft­lichen Zusam­men­halt."

Erst­mals auf der Digital X zu sehen

Die Telekom erklärt, der neue Claim wurde mit den inter­natio­nalen Märkten entwi­ckelt und gehe auf einen Vorschlag des "kroa­tischen Brand­manage­ments" zurück. Erst­mals einge­setzt werde der Claim auf der Kölner Messe Digital X. Die Umstel­lung in den Länder­gesell­schaften erfolge "kosten­opti­miert und Ressourcen scho­nend über die nächsten Monate". Zunächst sollen die digi­talen Kanäle, Kommu­nika­tions­kam­pagnen und Spon­sorings umge­stellt werden. Anschlie­ßend erfolge die Anpas­sung in den Telekom-Shops.

Ein Marken­film soll die Einfüh­rung des neuen Claims unter­stützen. Dieser wurde bereits über den YouTube-Kanal des Netz­betrei­bers geteilt. Wir haben den Link zum Film nach­fol­gend für Sie einge­bunden.

