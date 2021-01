Telekom und Cellnex legen Funktürme zusammen

Der Deut­sche kauft sich ein Auto und fährt es, bis es nicht mehr will, oder nicht mehr gefällt. Ein Auto zu verkaufen, um es anschlie­ßend gleich wieder zu mieten, dürfte kaum eine Option sein. Außer im Mobil­funk.

Die Deutsche Telekom und das Unternehmen Cellnex bringen ihre (niederländischen) Funktürme in eine gemeinsame Gesellschaft ein

Im Wirt­schafts­leben finden mitunter Vorgänge statt, die sich im Privat­leben nur schwer verstehen lassen. Wir versu­chen, es verständ­lich zu machen. Die Deut­sche Telekom und das Unter­nehmen Cellnex haben eine Zusam­men­legung des Funk­turm­geschäfts in den Nieder­landen verein­bart. Zugleich werden sie "Anker-Inves­toren" in einem neu gegrün­detem Infra­struk­tur­fonds.

Der Reihe nach: Die Deut­sche Telekom AG und die Firma Cellnex Telecom S.A. (Cellnex) haben eine Verein­barung unter­zeichnet, nach der sie ihre jewei­ligen Mobil­funk-Infra­struk­tur­gesell­schaften in den Nieder­landen in der Cellnex Nether­lands B.V. (Cellnex NL) zusam­men­führen.

T-Mobile Infra BV betrieb hollän­dische Sende­masten

Foto: Deutsche Telekom Bisher hat die Deut­sche Telekom in der Gesell­schaft "T-Mobile Infra BV" ihr Funk­turm-Geschäft in den Nieder­landen mit rund 3150 Mobil­funk-Masten und Dach-Stand­orten betrieben. Die Firma Cellnex NL, die zum welt­weit aktiven Cellnex Konzern gehört, bringt 984 Mobil­funk­stand­orte mit.

Die neue vergrö­ßerte Gesell­schaft wird mit rund 4310 Stand­orten einschließ­lich der geplanten Neubauten von 180 Stand­orten dann die "größte unab­hän­gige Funk­turm-Gesell­schaft in den Nieder­landen" sein und kann eine hervor­ragende geogra­phi­sche Abde­ckung bieten.

Im Rahmen­ver­trag ist fest­gelegt, dass die nieder­län­dische Telekom-Tochter T-Mobile NL auch künftig voll­stän­digen Zugang zur ihren (mitge­brachten) Sende­türmen und Stand­orten behält. Das ist in einer lang­jäh­rige Service-Verein­barung zu markt­übli­chen Kondi­tionen fest­gelegt.

Extra neue Gesell­schaft gegründet

Und so läuft dieser Mega-Deal ab: In einem ersten Schritt über­trägt die Deut­sche Telekom ihre hollän­dische Tochter "T-Mobile Infra" an eine neu gegrün­dete und unab­hängig gema­nagte Fonds­gesell­schaft, die Digital Infra­struc­ture Vehicle (DIV) heißt.

Für den "Verkauf" an DIV bekommt die Deut­sche Telekom 250 Millionen Euro in bar (= cash) und eine Betei­ligung an der neuen Firma DIV im Wert von 400 Millionen Euro. Der Geschäfts­partner Cellnex hat seiner­seits einen Beitrag von 200 Millionen Euro zur neuen DIV zuge­sagt.

In einem zweiten Schritt über­gibt DIV die von T-Mobile Infra erhal­tenen Turm­stand­orte an die Cellnex NL. Dafür bekommt die DIV im Gegenzug rund 38 Prozent Anteile an der Firma Cellnex NL.

Weitere Inves­toren an Bord und euro­paweite Infra­struktur Projekte

Neben den "Anker-Inves­toren" Deut­sche Telekom und Cellnex wird die Firma DIV für andere insti­tutio­nelle Inves­toren geöffnet. Die Deut­sche Telekom beab­sich­tigt, nach Betei­ligung solcher weiteren Dritt-Inves­toren immer noch rund 25 Prozent an dem DIV-Fonds zu halten.

Dieser DIV-Fonds will sich euro­paweit auf Inves­titionen in digi­tale Infra­struktur-Projekte in den Berei­chen Glas­faser, Mobil­funk-Stand­orte und Daten­zen­tren konzen­trieren. Das Ziel sind "attrak­tive risiko-adäquate Renditen" für die Inves­toren zu erwirt­schaften.

Diese neue Firma DIV soll durch ein Team aus Invest­ment- und Kapi­tal­markt-Experten unter Leitung von Vicente Vento unab­hängig geführt werden. Herr Vento ist Co-Gründer der Deut­schen Telekom Capital Part­ners (DTCP).

Alle sind glück­lich

Die Betei­ligten sind voll des Lobes: „Die Verein­barung mit Cellnex unter­streicht den hohen Wert passiver Mobil­funk-Infra­struktur. Wir schaffen eine führende Funk­turm-Gesell­schaft in den Nieder­landen, die Syner­gien erschließen und unseren 5G-Ausbau beschleu­nigen soll. Gleich­zeitig eröffne die Firma DIV einen "inno­vativen Weg zur Finan­zie­rung von Tele­kom­muni­kati­ons­infra­struktur in Part­ner­schaft mit insti­tutio­nellen Inves­toren,“ freut sich Telekom Chef Tim Höttges.

„Die Corona-Krise hat gezeigt: Stabile breit­ban­dige Verbin­dungen sind essen­ziell für die Kommu­nika­tion der Menschen, beruf­lich wie privat. Deshalb verstärken wir unser Enga­gement in der digi­talen Infra­struktur in Europa noch einmal.“

Wenn alles in trockenen Tüchern ist, wird die übrig blei­bende Firma "T-Infra B.V." ohne Besitz­tümer "entkon­soli­diert". Bisher hatte das Unter­nehmen Infra einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro sowie ein berei­nigtes EBITDA AL (Verdienst vor Steuern und Abschrei­bungen nach Leasing) von rund 30 Millionen Euro pro Jahr erzielt.

Die Sache mit dem Auto

Wir versu­chen es, einfa­cher zu erklären: Sie haben ein Auto. Das ist nicht mehr so gut in Schuss und bräuchte ein paar Repa­raturen, neue Reifen und so weiter. Nun gründen Sie eine Firma und geben Ihr Auto an diese Firma. Gleich­zeitig laden Sie andere Geld­geber ein, in diese Auto-Firma Geld zu stecken. Im Gegenzug mieten Sie Ihr ehema­liges Auto von dieser Firma zurück, wenn Sie es brau­chen. Die neue Auto-Firma kann ihr Auto zwischen­durch aber auch anderen Fahrern vermieten, verspricht sich davon einen Verdienst (Rendite).

Sie sind glück­lich, denn Sie bekommen für Ihr altes Auto auf Anhieb relativ viel Geld und können das Geld in andere Projekte stecken. Sie müssen aber monat­lich jetzt Miete bezahlen, können den Miet­ver­trag aber auch bei Nicht­mehr­gefallen kündigen.

Türme besser vermietbar?

Zurück zu den Funk­türmen: Die Inves­toren in Funk­türme erhoffen sich, diese Funk­türme auch an andere Firmen vermieten zu können, die bei den ursprüng­lichen Besit­zern (z.B. Telekom) nie gemietet hätten.

Verschie­dene Turm­gesell­schaften aktiv

Neben der Deut­schen Funk­turm Manage­ment Gesell­schaft (DFMG) der Telekom, sind die Vantage Towers der Voda­fone Gruppe und die Firma Telxius (Telefónica SA Spanien) aktiv, aber auch klei­nere und größere "unab­hän­gige "Anbieter" wie American Towers (eine Invest­ment Stif­tung "REIT"), die ihre Türme liebend gern an Mobil­funker, Betriebs­funker und andere Funk­anwender vermieten wollen, sofern die bereit sind, die teil­weise gesal­zenen Miet-Preise zu bezahlen.

