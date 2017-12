Telekom CarConnect: Der Hotspot mit 10 GB-Tarif im Test

Wie berichtet bietet die Deutsche Telekom seit einigen Wochen ihr CarConnect-Produkt an. Dabei handelt es sich um ein Paket aus einem Adapter für den OBD-2-Anschluss des Autos und einem Datentarif, der zum Monatspreis von 9,95 Euro 10 GB ungedrosseltes Datenvolumen bietet. Die ursprünglich bis 31. Dezember laufende Einführungsaktion wurde bis zum 31. Januar 2018 verlängert. Bis dahin ist CarConnect mit Vertrag für 1 Euro erhältlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Produkt online oder im stationären Handel erworben wird. Danach soll der Preis - sofern die Aktion nicht erneut verlängert wird - auf 49,95 Euro steigen. Als Vertrag bekommen Kunden die CombiCard Car 10, die für einen Monatspreis von 9,95 Euro jeweils 10 GB Datenvolumen bietet. Der Adapter setzt den mobilen Internet-Zugang in einem WLAN-Hotspot um. Wir haben Telekom CarConnect in den vergangenen Wochen einem Test unterzogen.

CarConnect via OBD2-Adapter Zum Lieferumfang gehört neben dem Car-Connect-Adapter auch eine Kurzanleitung. In unserem Fall war die SIM-Karte für den Datentarif schon im Adapter eingelegt. Kunden, die CarConnect regulär bestellen, bekommen diese aber separat zugeschickt, sodass die Betreiberkarte noch in den Adapter eingelegt werden muss, um die Netzverbindung herzustellen.

So wird CarConnect in Betrieb genommen

Zur Inbetriebnahme muss zunächst die CarConnect-App aus dem Google Play Store bzw. aus dem AppStore von Apple heruntergeladen werden. Bei der ersten Inbetriebnahme muss sich der Kunde in der App erstmalig registrieren und anschließend den Code auf dem OBD-2-Adapter einscannen. Anschließend kann der CarConnect-Adapter in den OBD-2-Anschluss des Fahrzeugs gesteckt werden.



Wie bei der o2 Car Connection, die im Jahr 2014 vorgestellt und an Kunden verkauft wurde, basiert auch das Telekom-CarConnect auf einem Modul, dass die OBD-2-Schnittstelle im Auto verwendet. OBD ist ein Fahrzeugdiagnose-System, mit dem vor allem abgasrelevante System im Fahrzeug überwacht werden. Auftretende Fehler werden dem Fahrer über eine entsprechende Kontrollleuchte im Cockpit signalisiert und solange im Steuergerät gespeichert, bis der Fehler behoben und gelöscht wurde oder - bei weniger schwerwiegenden Fehlern - bis dieser eine bestimmte Zeit lang nicht erneut aufgetreten ist. Das System wurde bereits Ende der 80er Jahre in den USA eingeführt, seit 2001 (Benzin) bzw. 2004 (Diesel) ist es auch für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge vorgeschrieben. Wie damals die o2 Car Connection soll auch das Telekom CarConnect allerdings erst mit Fahrzeugen ab Baujahr 2006 zuverlässig funktionieren. Die Telekom bietet auf ihrer CarConnect-Seite eine Abfrage, mit der vorab in Erfahrung gebracht werden kann, ob das eigene Fahrzeug kompatibel ist. Unser Test-Fahrzeug wurde zwar gelistet, aber "leider nicht getestet". Da es sich bei OBD aber um ein standardisiertes System handelt, sollte CarConnect bei allen Autos ab Baujahr 2006 funktionieren.



Diese Features bietet die App

Im Test wurde unser Auto korrekt erkannt, sodass die Daten des Fahrzeugs von der App übernommen wurden. Optional lässt sich noch der aktuelle Kilometerstand eintragen. Aktualisiert wird dieser anschließend dann automatisch. Der WLAN-Hotspot , den der CarConnect-Adapter bereitstellt, ist nach der Inbetriebnahme sofort aktiv. Die Zugangsdaten sind direkt auf dem Adapter oder in der App zu finden. Über das Programm auf dem Smartphone können SSID und Passwort auch geändert werden.

Die App informiert über Fehler in der Motorelektronik und den Zustand der Batterie. Dazu gibt es detaillierte Informationen zu allen Fahrten wie Abfahrt und Ankunft, die Strecke, Hinweise zu starken Brems- oder Beschleunigungsvorgängen und Fahrstatistiken. CarConnect kann zudem bei Bedarf Notfall-SMS verschicken. Dazu muss über die App der zu benachrichtigende Kontakt angegeben werden.



Ein weiteres Feature sind Geofences. Das heißt, der Nutzer kann sich benachrichtigen lassen, wenn das Fahrzeug bestimmte Bereiche passiert. Benachrichtigungen können zudem zu verschiedenen Events eingerichtet werden, etwa bei jeder Abfahrt, bei jeder Ankunft oder bei Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit. Nicht zuletzt lassen sich die über das CarConnect-System gesammelten Daten auch exportieren.

