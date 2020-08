Telekom streicht CarConnect

Foto: teltarif.de Die Deut­sche Telekom stellt ihr CarConnect-Angebot ein. Das berichtet Caschys Blog unter Beru­fung auf interne Doku­mente des Unter­neh­mens. Erst vor drei Jahren hatte der Bonner Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­kon­zern das Angebot aus einem Adapter für den OBD-2-Anschluss eines Autos und einem passenden Daten­tarif gestartet.

Offi­ziell wird CarConnect zum 15. Oktober vertriebs­ein­ge­stellt. Ein Blick auf die Webseite der Deut­schen Telekom zeigt, dass dieser Termin eher theo­re­ti­scher Natur ist. Schon jetzt sind die OBD-2-Adapter ausver­kauft. Neukunden können demnach maximal noch auf Rest­be­stände zurück­greifen, die mögli­cher­weise noch bei Händ­lern lagern.

Als Neukunde dürfte es sich wiederum kaum noch lohnen, CarConnect zu buchen. Von der Einstel­lung des Ange­bots sind nämlich auch Inter­es­senten betroffen, die den Dienst bereits gebucht haben oder in den kommenden Wochen noch bestellen werden. Zum 30. Juni 2021 will die Telekom den Bestands­kunden die Kündi­gung zukommen lassen, die spätes­tens zum 15. Oktober 2022 wirksam wird.

Attrak­tiver Daten­tarif

Foto: teltarif.de CarConnect bietet einen WLAN-Hotspot im Auto, über den bis zu fünf Endge­räte einen kabel­losen Internet-Zugang bekommen können. Dazu lassen sich per App verschie­dene Fahr­zeug-Daten auslesen. Vor allem der Daten­tarif ist durchaus attraktiv: Als CombiCard zu einem bestehenden MagentaMobil-Vertrag bekommen die Kunden für 9,95 Euro monat­liche Grund­ge­bühr 10 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen.

Später hatte die Telekom einen zweiten Tarif einge­führt, der auch von Inter­es­senten gebucht werden konnte, die keinen weiteren Vertrag vom Bonner Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leister haben. Damit bekamen die Kunden für 9,95 im Monat immerhin 5 GB High­speed-Surf­vo­lumen. Aktionen, die den Verkauf ankur­beln sollten, wurden immer wieder verlän­gert oder neu aufge­legt. Dennoch konnte sich CarConnect offenbar nicht so auf dem Markt durch­setzen, dass sich das Angebot für die Telekom gelohnt hat.

Ein Nach­teil für Inter­es­senten war und ist die Kopp­lung des Tarifs an den CarConnect-Adapter, der sich bei vielen Autos im Fußraum auf der Fahrer­seite oder zumin­dest weit entfernt von einem Fenster befindet. So war der LTE-Empfang vor allem abseits der Ballungs­ge­biete nicht sonder­lich gut. In einem weiteren Beitrag lesen Sie, welches weitere Problem Kunden mit den CarConnect-Angebot haben.