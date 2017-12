Telekom CarConnect: WLAN-Hotspot fürs Auto ausprobiert

In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über unseren Test des CarConnect-Adapters, den die Deutsche Telekom seit einigen Wochen anbietet. Damit bekommen die Kunden einen WLAN-Hotspot zur Nutzung im Auto zusammen mit einem passenden Mobilfunktarif. Wer sich die neue Folge ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Artikels den Podcast-Player. Weiterhin gibt es eine Download-Möglichkeit und man kann den "Strippenzieher und Tarif­dschungel"-Podcast auch direkt per iTunes oder RSS-Feed abonnieren.

Darüber sprechen wir heute

Wir haben Telekom CarConnect ausprobiert Bei neueren Autos ist ein WLAN-Hotspot oft schon fest integriert, aber auch ältere Fahrzeuge lassen sich bei Bedarf mit einem Internet-Zugang aufrüsten, den die Reisenden dann beispielsweise mit dem Smartphone oder Tablet nutzen können. Eine entsprechende Lösung hatte die Deutsche Telekom auf der IFA im September in Berlin vorgestellt. Mittlerweile ist das Produkt erhältlich.

Telekom CarConnect ist eine Kombination aus Adapter für den Einbau ins Fahrzeug mit einem passenden Mobilfunktarif. Dieser ist allerdings nur für Kunden, die bereits einen Handyvertrag bei der Telekom nutzen, für 9,95 Euro im Monat erhältlich und damit vergleichsweise günstig.

Im aktuellen Podcast von teltarif.de unterhalten wir uns über die Erfahrungen, die wir mit Telekom CarConnect gemacht haben - von der Installation über die Einrichtung bis hin zum Einsatz in der Praxis. Zudem gehen wir darauf ein, für welche Autos sich das Produkt überhaupt eignet. Abseits des Podcasts finden Sie in einem eigenen Beitrag auch unseren ausführlichen Testbericht zu Telekom CarConnect.

