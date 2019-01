Netzausbau: Mehr Tempo für 2,3 Mio. Telekom-Anschlüsse

Die Deutsche Telekom gibt in Sachen Breit­band­ausbau weiter Gas. In den vergangenen vier Wochen hat sie an 2,3 Millionen Internet-Anschlüssen das Tempo auf bis zu 250 MBit/s (Megabit pro Sekunde) erhöht. Die Zahl der Anschlüsse mit bis zu 250 MBit/s stieg um zwei Millionen auf über 16 Millionen. Die Zahl der Anschlüsse mit bis zu 100 MBit/s erhöhte sich durch die Nachrüstung von VDSL-Gebieten mit Vectoring-Technik um 300.000 Anschlüsse.

Auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft

Glasfaserkabel sind das Rückgrat des High-Speed-Internets der Deutschen Telekom Die Telekom sieht sich dabei als Wegbereiter für die Gigabit-Gesellschaft. Grundlage dafür ist das wachsende Glas­faser­netz, mit dem die Knotenpunkte verbunden werden. Das macht die hohen Geschwindig­keiten erst möglich. Die Telekom verspricht beim Ausbau auch die ländlichen Gebiete nicht zu vergessen. So haben in den vergangenen vier Wochen unter anderem Berlin, Duisburg und Mannheim mit mehr als 100.000 Anschlüssen als auch Bad Soden-Salmünster, Großdubrau und Herzlake mit mehreren Dutzend Anschlüssen vom Ausbau profitiert.

Mehr Geschwindigkeit nur mit neuem Tarif

Aber Achtung: Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss auch einen entsprechenden Tarif buchen. Wer sich für einen schnellen Anschluss interessiert, kann auf www.telekom.de/schneller recherchieren, ob sein Anschluss bereits für ein höheres Tempo vorbereitet ist. Oder er wendet sich an die Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000).

Die jetzige Ausbauwelle kam nicht ganz überraschend. Bereits im Dezember hatte die Deutsche Telekom ein positives Résumé über den Breit­band­ausbau im vergangenen Jahr gezogen und für den Januar eine weitere „Inbe­trieb­nahme-Welle“ angekündigt. Teltarif.de hat drüber berichtet.

