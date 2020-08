Telekom-Tarif Education: Gratis Bildungsflatrate für Schüler

Mobiler Zugriff auf digitale Inhalte mit der Bildungsflatrate

Bild: Telekom Die Digi­ta­li­sie­rung von Schulen ist auch ohne die Auswir­kungen einer Pandemie ein Thema. Nun gibt es Neuig­keiten von der Deut­schen Telekom, wie einem Blog-Eintrag des Netz­be­trei­bers zu entnehmen ist.

Im Rahmen eines 500-Millionen-Euro-Förder-Pakets soll auch die Digi­ta­li­sie­rung von Schulen voran­ge­trieben werden. Ein Ziel des Pakets ist, dass SchülerInnen Zugang zur digi­talen Bildung erhalten. Der Mobil­funk­tarif "Educa­tion" setzt hier an. Nach den Sommer­fe­rien soll die Bereit­stel­lung erfolgen. Bei uns lesen Sie weitere Details.

Mobil­funk­tarif "Educa­tion": Details

Bild: Telekom Der Mobil­funk­tarif mit dem tref­fenden Namen "Educa­tion" (= Bildung) wird von einem Vertrags­partner der Telekom betreut. Vertrags­partner sind Schul­träger und Schulen. Sie werden auch darüber entscheiden, welche SchülerInnen die zur Nutzung kosten­freie und mit unbe­grenztem Daten­vo­lumen ausge­stat­tete Flat­rate in Anspruch nehmen dürfen.

Der Tarif ist ausschließ­lich für die Daten­nut­zung ausge­legt und nur für Bildungs­in­halte nutzbar. Um welche es sich dabei handelt, entscheidet wiederum der Vertrags­partner. Es sollen auch SchülerInnen erreicht werden, deren Eltern sich keine Inter­net­an­bin­dung leisten können. SchülerInnen sollen so mobil auf Lern­in­halte zugreifen können, Haus­auf­gaben versenden oder an Video-Chats teil­nehmen.

Start­schuss für die Bereit­stel­lung des Tarifs in allen Bundes­län­dern soll nach den Sommer­fe­rien erfolgen. Es ist aller­dings nicht eindeutig, was damit gemeint ist. In vielen Bundes­län­dern sind die Sommer­fe­rien schließ­lich schon vorbei.

