Immer weiter in Netze investieren

Foto: Henning Gajek / teltarif.de "Soviel waren es schon lange nicht mehr. Das ist doch eine ganz andere Dynamik", freute sich Höttges, der auf sein "bestes Ergebnis und den deut­lichen Wachs­tums­kurs" verwies: "Wir wachsen bei allen Kunden- und Finanz­zahlen und inves­tieren massiv in Netz­ausbau." Seine Bilanz (die Zahlen haben wir ja schon berichtet), hat sich in 2022 deut­lich gedreht, "es ist nicht mehr so Amerika-lastig".

2022 eine Zäsur: Die Welt steht Kopf

2022 war sehr erfolg­reich, "aber auch eine Zäsur. Die Welt steht Kopf, jeden Tag müssen wir andere Themen orga­nisieren. Vor einem Jahr war Europa ein Konti­nent des Frie­dens. Und nun wird der Heimat­kon­tinent zum Kriegs­schau­platz", wurde Höttges philo­sophisch. Er hoffe, dass der "schreck­liche Konflikt bald ein Ende nimmt."

Mobil­funk­netz im Container für Erdbeben-Region Türkei/Syrien

Nicht nur das: Aktuell gibt es drama­tische Nach­richten aus dem Grenz­bereich von Türkei und Syrien. Die Telekom sei gerade dabei, einen Container mit fertig instal­lierter Mobil­funk­technik ins Krisen­gebiet zu bringen, um die Kommu­nika­tion vor Ort sicher­zustellen.

Viele Problem­felder: Den Menschen helfen

Neben dem Krieg, Natur­kata­stro­phen, Klima­wandel oder Pandemie bereiten auch stei­gende Preise/Zinsen, die Verknap­pung von fossiler Energie auch der erfolg­rei­chen Telekom Kopf­zer­bre­chen. Wie soll die Telekom "als größtes euro­päi­sches TK-unter­nehmen mit 210.000 Mitar­bei­tern sich aufstellen? Darauf gebe es keine einfache Antworten. "Wir tun, was möglich ist. Menschen zu helfen, ist bei der Telekom immer inklu­sive."

Dank an die Mitar­beiter

Foto: Henning Gajek/teltarif.de Höttges nutzte auch die Gele­gen­heit seinen Mitar­bei­tern zu danken. Nur durch die Team-Leis­tung und die groß­artige Zusam­men­arbeit habe es eine der "kolla­bora­tivsten Jahre" gegeben. Die Mitar­bei­ter­zufrie­den­heit sei hoch: "82% fühlen sich sehr wohl".

Neues Ziel: 3 Millionen FTTH-Anschlüsse

Höttges versprach auch in den nächsten Jahren in die Spit­zen­qua­lität der Netze welt­weit zu inves­tieren.

Beispiels­weise beim Glas­faser-Ausbau: Höttges hat das ursprüng­liche Ziel von 2 bis 2,5 Millionen neuen Glas­faser­anschlüssen pro Jahr höher gelegt. "Ich möchte eine 'Drei' vorne stehen haben, es sollen 3 Millionen neue FTTH-Anschlüsse gebaut werden.

Vermeint­licher Überbau?

Die Diskus­sion über den vermeint­lichen Überbau der Glas­faser kann Höttges nicht nach­voll­ziehen: "Wenn Herr von Lepel von Netco­logne sich beklagt, dass wir über­bauen, sage ich, wir bauen FTTH, also Glas­faser bis ins Haus zum Kunden und nicht wie die Netco­logne nur ins Gebäude (FTTB). Denn damit können die Kunden nichts anfangen."

Die Telekom wolle (unbe­leuch­tete) Fasern mieten und schaue sich genau an, was ihr hier ange­boten werde.

Die Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung?

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die Frage nach der Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung griff Höttges gerne auf. "Die Freenet AG" ist einer unserer wich­tigsten Kunden und wir arbeiten gut zusammen. Die aktu­ellen Bilanz­zahlen der Freenet AG haben sich ja verbes­sert. Also scheint es keine Probleme zu geben."

Im übrigen schaut Höttges zuerst, was der ihm Kunde sagt: "Ihr seid die verläss­lichste Marke" und das ist für ihn das Aller­wich­tigste.

Sorgen vor neuer teurer Frequenz­auk­tion

Mit Sorgen sieht Höttges, "wir laufen wieder in eine Auktion rein." Diese Auktion macht ihm großen Kopf­schmerzen. "Müssen wir wieder viel Geld vorne an der Kasse abgeben", um neues Spek­trum zu bekommen?"

Ein Viertel des Frequenz-Spek­trums wurde für Indus­trie­unter­nehmen ("Campus­netze") vergeben. "Wird das auch für den Bürger genutzt?", fragte sich Höttges. Die Frequenzen seien "künst­lich verknappt" worden. Drei Spieler könnten es gut gebrau­chen, für vier Spieler seien es "viel zu wenig" Frequenzen.

Neuer Spieler mit nur drei Stationen

Höttges monierte, dass der "neue Spieler extreme Vorteile/Privi­legien" erhalten habe. Von den 1000 gefor­derten Stationen habe der neue Spieler "nur drei Stück" gebaut. "Nur Drei! Er muss seine Auflagen auch erfüllen!"

Am Rande der PK wurde das Thema weiter disku­tiert. Wie viele Stationen wird 1&1 am Jahres­ende aktiv haben? Höttges sieht seinen Konkur­renten skep­tisch, es sei "kein ernst­hafter Versuch von 1&1 erkennbar, ein ernst­haftes Netz zu bauen."

Im Raum schwebte die Frage, ob das Netz von 1&1 viel­leicht ein Vehikel sein könnte, um über die aktuell disku­tierte Diens­tean­bie­ter­ver­pflich­tung einen poli­tischen Zugriff auf die Infra­struktur der etablierten Netz­betreiber zu bekommen sei. Höttges formu­liert das so: "Einer hat die Kosten, der andere hat den Spaß".

Telekom hat ihre Ausbau­ver­pflich­tungen erfüllt

Und dann wurde er ernst: "Ich sage hier unter Eides statt: Die Deut­sche Telekom hat ihre Ausbau­ver­pflich­tungen erfüllt!" Und weiter: "Deutsch­land braucht Infra­struktur, braucht Menschen, die bereit sind, überall zu bauen, die Geld mitbringen, den Ausbau zu gestalten."

Vor 1&1 Chef Ralph Dommer­muth hat Höttges großen Respekt: "Das ist ein wirk­lich harter Verhandler. "Höttges bevor­zugt aber "Win-Win"-Deals, wo beide Seiten etwas davon haben. Höttges hatte Dommer­muth ange­boten, die Stand­orte der Telekom (DFMG) zu nutzen, aber "das war Herrn Dommer­muth zu teuer".

ffenbar hatte Dommer­muth damit gerechnet, auf jeden mögli­chen Mast schnell seine Antennen dazu hängen zu können, aber dabei über­sehen, dass dafür umfang­reiche Berech­nungen und Geneh­migungen notwendig sind, die wiederum Zeit brau­chen. Auf einigen Vantage-Stand­orten so ist zu vermuten, könnte der Platz eng werden. Wie löst Vantage das Problem, wenn auch die Mutter Voda­fone Platz braucht?

Wird die Telekom die Preise erhöhen?

Mit Verweis auf Telefónica (o2) wurde Finanz­vor­stand Chris­tian Illek gefragt, ob auch die Telekom die Absicht habe, ihre Preise zu erhöhen und wenn ja, wann und in welcher Form. Die Antwort des Finanz­vor­stands war klar und deut­lich: "Wir sagen nix zu einer Preis­erhö­hung. Wir würden erst etwas sagen, wenn es Realität würde."

Blick in die Zukunft

Zum Abschluss gab Höttges noch einen Ausblick in die Zukunft: "Ich brauch Action" und "Bei allen Erfolgen gibt es genü­gend Baustellen."

Wie kann Telekom ihre Größe in der west­lichen Welt nutzen? Welche Platt­formen könnte es für Ange­bote geben, die welt­weit überall funk­tio­nieren? Wie kann es für die Kunden einfach und simpel sein? Denn Connec­tivity wird zur Commo­dity und damit verfallen die Preise. Wo sind Wachs­tums­märkte? Etwa bei Unified Commu­nica­tion für Geschäfts­kunden? Gibt es einen Magenta Advan­tage Beyond Core?

Wichtig ist für ihn: "Die Netze werden nie fertig. Es ist wie Hase und Igel - nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir werden perma­nent weiter inves­tieren.

Plakat-Aktion für Sender­stand­orte

Und: "Jedes Funk­loch ärgert mich persön­lich." Erst­malig wird die Telekom in Kürze in Bayern eine Plakat­wer­bung für Sender­stand­orte starten. Per Plakat werden Vermieter von Grund­stü­cken oder Häusern gesucht, die noch Platz für einen Sende­mast haben.

3.500 Jobs zu vergeben

Die Telekom sucht Soft­ware-Entwickler: 3.500 offene Stellen sind zu besetzen.

Höttges wird auf dem Mobile World Congress in Barce­lona eine Keynote halten.