Telekom legt Bilanzzahlen vor: Mobilfunk bleibt stark

In der Konzernzentrale legt Telekom Chef Tim Höttges heute seine Bilanzzahlen für 2018 vor, die sich sehen lassen können. Heute Morgen stellt die Deut­sche Telekom ihre Bilanz des letzten Jahres in einer Pres­se­kon­fe­renz vor. Teltarif wird vor Ort sein und über Details und Hinter­gründe berichten. Vorab schon einmal die ersten Zahlen.

Der Konzern­um­satz der Telekom stieg auf 75,7 Milli­arden Euro, unterm Strich blieben 23,3 Milli­arden übrig („berei­nigtes EBITDA“). Der Über­schuss ging wegen einer Steu­er­re­form in den USA etwas zurück. Der für Börsianer wich­tige „Free Cash­flow“ erreichte 6,2 Milli­arden Euro. Wer eine Aktie besitzt, darf sich (hoch­wahr­schein­lich) über eine Divi­dende von 70 Cent pro Aktie freuen, 5 Cent mehr als beim letzten Mal. Das Telekom-Papier gilt bei Anle­gern als „divi­den­den­stark“.

Welt­weit wurden 12,2 Milli­arden Euro inves­tiert, dabei sind die Ausgaben für Mobil­funk­fre­quenz­li­zenzen noch gar nicht enthalten. In den letzten 4 Jahren wurden 46 Milli­arden in Netz und Technik welt­weit inves­tiert, davon 21 Milli­arden in Deutsch­land und außerdem kamen noch 14 Milli­arden Euro - nur für Mobil­funk­li­zenzen, die im Prinzip nur ein Blatt Papier sind - dazu.

Inves­ti­tionen lohnen sich

Der Erfolg dieser „massiven Inves­ti­tionen“ zeige sich an den zahl­rei­chen gewon­nenen Netz­tests in den vergan­genen Jahren und vor allem im unge­bro­chen starken Kunden­wachstum, auf beiden Seiten des Atlan­tiks.

Auch dieses Jahr soll es beim Ausbau „keine Atem­pause“ geben, die Telekom möchte mit „unver­min­dertem Tempo wachsen“.

Schaut man sich den deut­schen Markt an, fallen die Erfolge beim Kombi-Rabatt „Magen­ta­Eins“ für Kunden von Telekom-Fest­netz und Mobil­funk auf. Die „Markt­füh­rer­schaft“ im Mobil­funk sei weiter ausge­baut worden. Auch die Kunden­basis bei glas­fa­ser­ba­sierten Produkten (FTTH und FTTC/Vecto­ring) stieg 2018 weiter an.

Unter den eigenen Mobil­funk-Vertrags­kunden nutzen inzwi­schen 50,7 Prozent oder 4,3 Millionen Kunden die Bündel­pro­dukte (Magen­ta­Eins) aus Mobil­funk und Fest­netz. Ein Jahr zuvor waren es erst 41,7 Prozent gewesen. Die Mobil­funk-Service-Umsätze (Tele­fonie, Daten, Zusatz­dienste) stiegen um 2 Prozent. Damit habe die Telekom im letzten Quartal an der Spitze der Branche gelegen.

Der seit Jahren laufende Glas­fa­ser­ausbau habe die Kunden­zahl gestei­gert. Inzwi­schen nutzen 12,2 Millionen Kunden einen glas­fa­ser­ba­sierten Anschluss, worunter die Telekom auch VDSL/Vecto­ring-Kunden versteht, deren Schalt­ver­teiler über Glas­faser ange­steuert wird, wo die Kunden aber noch über Kupfer­lei­tungen versorgt werden.

Etwa die Hälfte der eigenen Privat­kunden im Breit­band­ge­schäft profi­tiere schon von den hohen Geschwin­dig­keiten der Glas­fa­ser­lei­tung.

T-Mobile US nicht zu stoppen

Keine Brems­spuren bei T-Mobile USA. Der „Un-carrier" bekam allein im vierten Quartal 2018 etwa 1,4 Millionen Kunden dazu. Ein Jahr vorher waren es „nur“ 1,1 Millionen neue Kunden gewesen. Zum Jahres­ende verzeich­nete T-Mobile US 79,7 Millionen Kunden in seiner Kartei.

Die tollen Werte liegen nicht nur an jeder Menge „neuer“ Kunden, auch die Bestands­kunden sind sehr loyal, weil sie sich gut aufge­hoben fühlen. Die Zahl der „Wechsler“ fiel im Abschluss­quartal 2018 auf 0,99 Prozent, das heißt, von 100 Kunden hat im Schnitt nur ein Kunde gekün­digt. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,18 Prozent gewesen.

In den Buchen stehen für die USA 43,1 Milli­arden Dollar Gesamt­um­satz und ein berei­nigtes EBITDA (Gewinn vor Steuern etc,) 11,9 Milli­arden Dollar (+13 Prozent).

Europa – stabile Zuwachs­raten

In Europa sieht es gut aus. „Orga­nisch“ gesehen stieg der Umsatz um 1,5 Prozent, wobei die Zahlen erst­malig UPC in Öster­reich enthalten, das T-Mobile.at gekauft hat.

Bündel­pro­dukte aus Fest­netz und Mobil­funk fanden 3,3 Millionen Kunden gut, etwa 50 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. T-Mobile Austria und T-Mobile Polska können jetzt auch Kombi-Produkte anbieten. In Europa tele­fo­nieren 26,7 Millionen Kunden mit der Telekom (Plus 4,6 Prozent).

Neue Deals für T-Systems

Die Groß- und System­kun­den­sparte der Telekom, T-Systems konnte neue Aufträge für 6,8 Milli­arden Euro melden, das sind 29,3 Prozent mehr als im Vorjahr, der Umsatz blieb mit plus 0,3 Prozent bei 6,9 Milli­arden Euro stabil und über­traf damit leicht die Erwar­tungen.

In den Wachs­tums­fel­dern wie Cloud, Health (Gesund­heit) oder IoT (Internet der Dinge) ging es aufwärts, beim klas­si­schen IT-Geschäft ist weniger los gewesen. Macht beim berei­nigten EBITDA ein Minus von 15,7 Prozent auf 429 Millionen Euro. Das hängt auch damit zusammen, dass viel Geld in Wachs­tums­felder und die Netz­mi­gra­tion zu IP (Internet-Proto­koll) gesteckt wurde.

