Steigende Zahlen: Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen

Die Deut­sche Telekom ist auch 2021 wieder deut­lich gewachsen, nicht zuletzt durch die Entwick­lung bei der ameri­kani­schen Tochter T-Mobile US. Die Folge: Für das laufende Jahr will Telekom-Chef Tim Höttges erneut die Mess­latte ein Stück weiter nach oben setzen. Seine Prognose für 2022: Ein Free Cash­flow AL von rund 10 Milli­arden Euro ein berei­nigtes EBITDA AL von rund 36,5 Milli­arden Euro und ein "berei­nigtes Core EBITDA AL", das um rund fünf Prozent steigen soll. Heute stellen Telekom Chef Tim Höttges (links) und sein Finanzchef Christian P. Illek (rechts) die Jahreszahlen 2021 vor.

Foto: Picture-Alliance / dpa Der Umsatz stieg 2021 gegen­über dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf 108,8 Milli­arden Euro, wie das Dax-Unter­nehmen heute in Bonn mitteilte. Zwei Drittel davon machten die Bonner in den Verei­nigten Staaten, wo der Erlös fast doppelt so stark anzog wie konzern­weit.

Fusion mit Sprint macht sich bezahlt

"Der Zusam­men­schluss mit Sprint macht sich bezahlt", stellt das Unter­nehmen fest. Aus Syner­gien bei Vertrieb und Netz sparte T-Mobile US nach der Zusam­men­legung mit dem klei­neren Rivalen im vergan­genen Jahr 3,8 Milli­arden US-Dollar. Im laufenden Jahr sollen die Effekte auf bis zu 5,3 Milli­arden Dollar steigen und würden damit auf Jahres­sicht die Inte­gra­tions­kosten der Fusion über­steigen. Das Kalkül geht also auf.

Das starke US-Geschäft macht sich auch bei den Kunden­zahlen der Bonner bemerkbar: Welt­weit konnte der Konzern nach Abzug von Kündi­gungen 7,1 Millionen neue Vertrags­kunden für sich gewinnen, von denen mehr als zwei Drittel in den Verei­nigten Staaten hinzu­kamen.

37,3 Milli­arden berei­nigtes Konzern­ergebnis

Das um Sonder­effekte berei­nigte opera­tive Konzern­ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschrei­bungen inklu­sive Leasing­auf­wand (berei­nigtes Ebitda AL) klet­terte 2021 um 6,6 Prozent auf 37,3 Milli­arden Euro. Für das laufende Jahr peilt Konzern­chef Tim Höttges rund 36,5 Milli­arden Euro an.

Das berei­nigte Ergebnis je Aktie soll nach 1,22 Euro im Jahr 2021 mindes­tens 1,25 Euro errei­chen. Die Telekom bestä­tigt auch ihr Ziel von mindes­tens 1,75 Euro für 2024. Aktio­näre können sich freuen: Der Divi­den­den­vor­schlag für die Haupt­ver­samm­lung am 7. April beträgt 0,64 Euro je Aktie.

Wir werden von der Bilanz­pres­sekon­ferenz weiter berichten.