Telekom verpasst Berlin eine Million Glasfaseranschlüsse

Die Telekom kündigt an, inner­halb von sechs Jahren in Berlin eine Million Glas­faser­anschlüsse in die Häuser zu verlegen. Der Vecto­ring-Ausbau sei dafür die Vorar­beit gewesen. Andere Provider bieten bereits Gigabit.

Telekom: 1 Million Glasfaseranschlüsse für Berlin

Bild: Deutsche Telekom Die Deut­sche Telekom will in Berlin bis zum Jahr 2027 einer Million Privat­haus­halten, Firmen und Schulen schnelles Internet über reine Glas­faser­lei­tungen ermög­lichen, und zwar in allen zwölf Bezirken.

600.000 Anschlüsse sollen bis Ende 2025 fertig­gestellt sein, teilte der Bonner Konzern heute mit. Wie viele "Fiber to the Home"-Anschlüsse, bei denen die Glas­faser­lei­tungen bis in die Wohnungen gehen, die Telekom schon jetzt in der Haupt­stadt hat, wurde nicht mitge­teilt - es dürften nur wenige sein. Die Inves­titi­ons­pläne sind Teil der Glas­faser-Stra­tegie der Telekom, die auch andere Städte betrifft. Pläne der Telekom für weitere Metro­polen sollen in Kürze folgen, sagte Srini Gopalan, im Vorstand der Telekom zuständig für das deut­sche Fest­netz- und Mobil­funk­geschäft.

Telekom Deutsch­land Technik-Chef Walter Golde­nits erklärt, für die bevor­ste­henden Bauar­beiten in Berlin habe die Telekom durch den Vecto­ring-Ausbau bereits gute Voraus­set­zungen. So könne man in weiten Teilen der Stadt auf Leer­rohr­sys­teme zurück­greifen. Dadurch würde die Telekom weniger Tiefbau benö­tigen und schneller ausbauen. Die Belas­tung der Bevöl­kerung durch Verkehrs­ein­schrän­kungen und Baustel­len­lärm werde dadurch "deut­lich" sinken.

Gigabit schon an vielen Stellen per Kabel

Telekom: 1 Million Glasfaseranschlüsse für Berlin

Bild: Deutsche Telekom In den vergan­genen Jahren setzte der Konzern vor allem auf Glas­faser nur bis zum Vertei­ler­kasten, von wo aus das Internet über herkömm­liche Tele­fon­kabel weiter­geleitet wurde (VDSL). Künftig soll die Glas­faser­über­tra­gung bis in die Wohnung gehen, wodurch die Über­tra­gung deut­lich schneller und stabiler wird - die maximal Down­load­geschwin­dig­keit steigt von bis zu 250 MBit/s auf 1000 MBit/s, also ein Gigabit pro Sekunde.

In den meisten Berliner Straßen, wo die Telekom ihr Angebot in den kommenden Jahren verbes­sern will, dürften aller­dings schon jetzt Gigabit-Anschlüsse verfügbar sein - und zwar über eine andere Tech­nologie von Wett­bewer­bern, bei der auf der "letzten Meile" relativ dicke TV-Kabel genutzt werden. Voda­fone kann nach eigenen Angaben 1,4 Millionen Haus­halte in Berlin mit Gigabit-Speed versorgen, Tele Columbus (Pyur) knapp 500.000.

Die Stadt hat mehr als zwei Millionen Haus­halte. Durch den Glas­faser­ausbau der Telekom dürften viele Einwohner in einigen Jahren also die Wahl haben, auf Basis welcher Tech­nologie sie in das schnelle Internet kommen.

Soll man sich über die Glas­faser freuen oder über unnö­tigen Baulärm ärgern? In den vergan­genen Wochen wurden mehrere Ausbau­pro­jekte für schnelles Internet begonnen. In einigen Städten graben gleich zwei Unter­nehmen die Wege auf.