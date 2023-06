Telekom: Im ICE fast bundesweit LTE mit 200 MBit/s

Vor rund zwei Jahren ist die Deut­sche Telekom mit der Deut­schen Bahn AG eine Koope­ration einge­gangen, die das Ziel hat, die Mobil­funk­ver­sor­gung entlang der Bahn­stre­cken zu verbes­sern. Jetzt teilte die Telekom mit, der ange­strebte Netz­ausbau gelinge schneller als ursprüng­lich geplant. Auf 97 Prozent aller Haupt­ver­kehrs­stre­cken hätten die Kunden das LTE-Netz des Bonner Betrei­bers mit einer Perfor­mance von 200 MBit/s zur Verfü­gung.

Das Unter­nehmen teilte weiter mit, rund 300 Mobil­funk­masten neu gebaut zu haben, um eine möglichst lücken­lose Versor­gung entlang von Bahn­stre­cken zu ermög­lichen. An 700 bestehenden Basis­sta­tionen seien zum glei­chen Zweck Moder­nisie­rungen oder Erwei­terungen vorge­nommen worden. Telekom-Netzausbau an Bahnstrecken

Foto: Telekom Mit der erreichten Perfor­mance über­treffe die Telekom die Vorgaben der Bundes­netz­agentur. Der Regu­lierer fordert eine Daten­rate von 100 MBit/s an Haupt­ver­kehrs­stre­cken sowie 50 MBit/s an Neben­stre­cken. Diese Vorgabe habe der Konzern schon jetzt erfüllt. Bis Ende 2024 sollen die letzten Lücken an den rund 7800 Kilo­meter langen Haupt­stre­cken geschlossen werden. Hier seien die ICE- sowie die wich­tigsten IC-Züge unter­wegs.

So soll der Netz­ausbau an Bahn­stre­cken weiter­gehen

Die aktu­ellen Planungen der Telekom sehen darüber hinaus vor, bis Ende 2025 den Ausbau entlang der 13.800 Kilo­meter fahr­gast­starken Stre­cken abzu­schließen. Als fahr­gast­stark gilt eine Strecke, auf der täglich mehr als 2000 Reisende unter­wegs sind. Schon jetzt seien mehr als 90 Prozent dieser Stre­cken mit LTE und 200 MBit/s versorgt. Bis Ende 2026 sollen dann auch die verblei­benden rund 12.000 Kilo­meter an weniger stark frequen­tierten Bahn­stre­cken voll versorgt sein. Hier sind 100 MBit/s vorge­sehen. Das Ziel sei schon jetzt zu mehr als 95 Prozent erreicht. Zum 5G-Ausbau an Bahn­stre­cken sagte die Telekom bislang nichts.

In den kommenden Monaten will sich die Telekom primär um Stre­cken­abschnitte kümmern, deren Versor­gung beson­ders anspruchs­voll ist, etwa aufgrund strenger Vorgaben von Natur- und Denk­mal­schutz oder an Orten, wo sich Basis­sta­tionen nur schwer errichten lassen. Hier wollen Telekom und Bahn gemeinsam nach geeig­neten Lösungen suchen. Schon in den vergan­genen Jahren hatte die Bahn der Telekom Infra­struktur wie Grund­stücke, Anschlüsse an Glas­faser­lei­tungen oder Flächen auf Gebäuden und an Mobil­funk­masten bereit­gestellt bzw. den Weg für die Versor­gung von mehr als 100 Tunneln frei­gemacht.

Für einen verbes­serten Mobil­funk­emp­fang sind neue Fern­ver­kehrs­züge der Deut­schen Bahn, etwa der ICE 3neo oder der ICE L, mit mobil­funk­durch­läs­sigen Scheiben ausge­rüstet. Bei Nahver­kehrs­zügen wird über Aus- oder Nach­rüs­tung mit funk­durch­läs­sigen Scheiben - zum Beispiel durch nach­träg­liche Bear­bei­tung der Scheiben mit Laser-Tech­nologie - gemeinsam mit den Aufga­ben­trä­gern vor Ort entschieden.

Wie berichtet hat die Telekom allein in den vergan­genen sechs Wochen bundes­weit 143 neue Mobil­funk-Basis­sta­tionen in Betrieb genommen.