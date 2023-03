Telekom-Aktion: Apple Watch zum Sonderpreis

Die Deut­sche Telekom hat eine noch bis zum 27. April laufende Aktion gestartet, mit der verschie­dene Apple-Watch-Modelle ohne Vertrag zu güns­tigeren Preisen als norma­ler­weise üblich erhält­lich sind. Im Schwer­punkt der Vermark­tung steht die 41-Milli­meter-Version der Apple Watch Series 8 mit Alumi­nium-Gehäuse und Sport­arm­band. Es handelt sich um die Cellular-Version der Uhr, die im Rahmen der Aktion für 569 Euro anstelle der sonst übli­chen 619 Euro verkauft wird. Die 45 Milli­meter große Vari­ante ist bei der Telekom für 599 Euro zu bekommen.

Die aktu­elle Version der Apple Watch SE (40 Milli­meter) ist im Rahmen der Telekom-Aktion für 329 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 369 Euro zu bekommen - eben­falls in Alumi­nium, mit Sport­arm­band und in der Version mit Mobil­funk-Schnitt­stelle, sodass die Uhr neben Blue­tooth und WLAN auch mit UMTS- und LTE-Netzen verbunden werden kann, sofern der Mobil­funk-Provider passende eSIM-Profile anbietet. Die 44-Milli­meter-Version kostet 369 Euro.

Preis­vor­teil auch für Edel­stahl-Version

Apple-Watch-Aktion bei der Telekom

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Für 100 Euro weniger als norma­ler­weise üblich bietet die Telekom die Apple Watch Series 8 in Edel­stahl und mit Mila­naise-Armband an. Das Gadget wird in der 41-Milli­meter-Version - eben­falls in der Cellular-Version - für 799 Euro verkauft. Wer 50 Euro mehr inves­tiert, bekommt die Uhr in der 45-Milli­meter-Ausfüh­rung. Die Apple Watch Ultra wird hingegen zum übli­chen Preis von 999 Euro ange­boten.

Ob sich das Angebot lohnt, muss im Einzel­fall geprüft werden. Im Online-Handel bekommt man die Cellular-Vari­ante der Apple Watch Series 8 mit Alumi­nium-Gehäuse und Sport­arm­band bereits zu Preisen um 560 Euro. Das ist wenige Euro güns­tiger als bei der Telekom. Wer auf die Mobil­funk-Schnitt­stelle verzichten kann, könnte zudem auf die Version mit Blue­tooth und WLAN, aber ohne UMTS und LTE zurück­greifen.

MultiSIM ab 4,95 Euro im Monat

Im Zusam­men­hang mit der Apple-Watch-Aktion wirbt die Telekom für die MultiSIM als eSIM. Diese ist zu Monats­preisen ab 4,95 Euro und ohne Mindest­lauf­zeit zu MagentaMobil-Verträgen zubuchbar und sorgt dafür, dass beispiels­weise Tele­fonate und Musik-Strea­ming mit einer Smart­watch wie der Apple Watch auch dann nutzbar sind, wenn das Wearable gerade keine Verbin­dung zum Smart­phone hat. Das funk­tio­nierte lange Zeit nur im jewei­ligen Heimat­netz. Mitt­ler­weile unter­stützt die Apple Watch auch Inter­national Roaming mit der eSIM.