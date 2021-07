Telekom: Apple TV 4K kommt als Magenta-TV-Version

Gerüchte gabs schon länger: Nach Salt in der Schweiz und Voda­fone in Deutsch­land bietet jetzt auch die Telekom das AppleTV (4k) an, mit einfa­cher "Zero Sign-On" Anmel­dung und einer "exklu­siven" Fern­bedie­nung.

Screenshot: teltarif.de, Quelle: apple.com Was Insider schon länger wussten, wurde jetzt bestä­tigt: Die Deut­sche Telekom baut ihre Zusam­men­arbeit mit dem Unter­nehmen Apple weiter aus. Ab dem 20. Juli können Telekom-Kunden die Kombi­nation aus Apples "Premium-Unter­hal­tungs­gerät" Apple TV 4K (32 GB) und MagentaTV buchen. Dann gibt es statt des Media-Recei­vers der MR-Serie, über die Apple TV 4K Box den direkten Zugriff auf Live-TV, Media­theken und exklu­sive Inhalte von MagentaTV sowie auf Apple Music, Apple Arcade (Spiele) und tausende anderer Apps.

Spezi­elle Apple Hard­ware

Screenshot: teltarif.de, Quelle: apple.com Der Clou: Die Apple Hard­ware wurde speziell für Telekom-Kunden ange­passt. Wer sich die Apple TV 4K Box über die Telekom kauft oder mietet, bekommt eine beson­dere, "für MagentaTV opti­mierte" Fern­bedie­nung mit beleuch­teten Tasten. Darüber ist beispiels­weise der Sender­wechsel per spezi­eller Taste oder auch der direkte Sprung in den elek­tro­nischen Programm­führer (EPG) von MagentaTV mit nur einem Tasten­druck möglich. Als Sprach­steue­rung wird ausschließ­lich Apples schlaue Assis­tentin "Siri" per geson­derter Taste ange­boten.

Auto­mati­sches Login

Michael Schuld, TV-Chef der Telekom, erklärt die Vorteile: .„Mit Apple TV 4K bieten wir unseren Kunden ein perfektes Angebot aus bestem Fern­sehen und einer exzel­lenten Hard­ware mit einzig­artigem Komfort. Dank des auto­mati­schen Logins gelangen unsere Kunden schnell und unkom­pli­ziert zu ihren Lieb­lings­inhalten auf MagentaTV. Die speziell für MagentaTV entwi­ckelte und von Apple zerti­fizierte Fern­bedie­nung [...] setzt neue Maßstäbe auf dem TV-Markt.“

Kauf oder Miete möglich

Bild: Apple Wer Apple TV mit MagentaTV kombi­nieren möchte: Das Angebot ist als Kauf- und Miet­angebot verfügbar. Der Kauf­preis beträgt einmalig 199 Euro. Die Miet­ver­sion gibt es für 10 Euro monat­lich. Für die Nutzung von MagentaTV auf Apple TV 4K ist zusätz­lich ein MagentaTV-Tarif mit mobiler Nutzung notwendig. Die Mindest­ver­trags­lauf­zeit dafür beträgt wahl­weise einen oder 24 Monate. Wer es kleiner mag: Ab dem 20. Juli steht die Apple TV App auch auf dem MagentaTV Stick zur Verfü­gung.

Einfache Inbe­trieb­nahme

Bei der Inbe­trieb­nahme von Apple TV 4K Boxen, die über die Deut­sche Telekom erworben wurden, ist MagentaTV als „TV-Anbieter“ vorein­gestellt. Die Anmel­dung wird dadurch einfach: Wird der Telekom Fest­netz­anschluss erkannt, meldet sich die Box auto­matisch an ("Zero Sign-On"). Für zukünf­tige Nutzer, die über einen anderen Netz­betreiber kommen und keinen Telekom-Fest­netz-Anschluss haben, wird eine einma­lige Anmel­dung via Telekom Login ange­boten.

Telekom-Kunden, die Apple TV 4K erwerben, können außerdem drei Monate lang gratis Apple TV+ erhalten, bevor dieses Angebot kosten­pflichtig wird.

