"Ab 1 Euro": Telekom startet Android-Aktionswochen

Die Telekom lockt im Rahmen ihrer Android-Akti­ons­wochen mit vergüns­tigten Smart­phones in Verbin­dung mit dem Abschluss oder der Verlän­gerung eines Lauf­zeit­ver­trags.

Android-Aktionswochen bei der Telekom

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Die Deut­sche Telekom hat im Online-Shop Android-Akti­ons­wochen gestartet. Die Ange­bote sind zunächst bis zum 31. März verfügbar. Dabei wirbt die in Bonn ansäs­sige Tele­fon­gesell­schaft unter anderem mit "Top Samsung Smart­phones ab 1 Euro". Wie immer gilt es zu beachten, dass der 1-Euro-Preis nur in Verbin­dung mit einem Lauf­zeit­ver­trag über 24 Monate gilt, für den weitere Kosten anfallen. Und diese sind zum Teil nicht uner­heb­lich. Datenblätter Google Pixel 7 Pro

Samsung Galaxy S23

Xiaomi 12 Pro

Im Rahmen der Aktion ist beispiels­weise das Samsung Galaxy S23 für 1 Euro Zuzah­lung zu bekommen, wenn der Kunde das Smart­phone in Verbin­dung mit dem Tarif MagentaMobil L mit Premium-Smart­phone wählt. Der Tarif bietet eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und SMS sowie jeden Monat 40 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. In der SIM-only-Vari­ante kostet der Vertrag monat­lich 59,95 Euro. Zusammen mit einem Premium-Smart­phone erhöht sich der Monats­preis auf 89,95 Euro. In beiden Fällen werden Anschluss­gebühren von 39,95 Euro berechnet.

Unter dem Strich kostet das Samsung Galaxy S23 somit nicht 1 Euro. Dazu kommen die Mehr­kosten von 24 mal 30 Euro, sodass sich der Gesamt­preis für das Mobil­telefon auf 721 Euro beläuft. Vergleicht man die Telekom-Kondi­tionen mit den Preisen für das Handy im freien Handel ohne Vertrag, dann ist das Angebot immer noch günstig, sofern man auch wirk­lich den MagentaMobil-L-Tarif nutzen möchte.

Telekom lockt mit weiteren Vergüns­tigungen

Android-Aktionswochen bei der Telekom

Screenshot: teltarif.de, Quelle: telekom.de Noch bis zum 31. März bekommen Inter­essenten bei Kauf eines Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy Z Flip4 oder Galaxy S22 in Verbin­dung mit einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Vertrags­ver­län­gerung auf Wunsch ein Ankauf-Angebot für das bisher genutzte Handy. Das Altgerät muss funk­tions­fähig sein, darf keinen Wasser­schaden oder Display­bruch aufweisen und muss einen Mindestan­kaufs­wert von 1 Euro haben. Je nach gewähltem Gerät liegt der Ankauf­bonus bei 100 oder 150 Euro.

Wer sich bis Ende März für eines der aktu­ellen Samsung-Smart­phones mit Neuver­trag oder Vertrags­ver­län­gerung entscheidet, erhält einen Gutschein für Zubehör im Wert von 150 Euro. Nicht zuletzt bekommen Neukunden weiterhin 240 Euro Cash­back bei Abschluss eines neuen Vertrags. Hierfür ist eine vorhe­rige Regis­trie­rung erfor­der­lich.

Neben Samsung-Geräten berück­sich­tigt die Telekom bei ihrer aktu­ellen Aktion auch Android-Smart­phones anderer Hersteller. So ist das Google Pixel 7 Pro zusammen mit dem Tarif MagentaMobil M mit Premium-Smart­phone für 1 Euro Zuzah­lung erhält­lich. Norma­ler­weise liegt der Preis bei 69,95 Euro. Die Zuzah­lung für das Xiaomi 12 Pro 5G in Verbin­dung mit dem MagentaMobil L mit Premium-Smart­phone wurde im Akti­ons­zeit­raum von 209,95 Euro auf 99,95 Euro gesenkt.

Wenn Sie sich nicht nur für ein neues Handy, sondern auch für einen aktu­ellen Tarif inter­essieren, können Sie mit unserem Tarif­ver­gleich ein Angebot ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspricht.