Auf der Webseite wirbt die Telekom für die neue Aktion Die Telekom startet eine Neukundenaktion, mit der sie nicht nur ihre vergleichsweise teuren Mobilfunk-Verträge an den Mann (oder die Frau) bringen will, sondern auch noch ein neues Handy. Wer bis 3. Juli einen Vertrag mit Handy abschließt und sein altes Handy an die Telekom schickt, bekommt dafür einmalig eine Gutschrift von 100 Euro. Die Aktion unter dem Motto "Alt gegen neu" ist heute gestartet.

Die Aktion betrifft nur Neukunden mit einem originalen Telekom-Mobilfunkvertrag, Provider-Verträge sind ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen sind Verträge mit den Tarifen MagentaMobil Friends Plus, Happy-Tarife, Data Comfort sowie die Zweitkarten (Family Cards). Auch wer einen SIM-Only-Tarif bucht, kann nicht an der Aktion teilnehmen.

Es handelt sich bei der Alt-gegen-neu-Aktion nicht um eine Rückkauf-Aktion. Das Handy muss demnach keinen bestimmten Restwert aufweisen. Offenbar kann es sogar defekt sein - zumindest lassen die Aktionshinweise auf der Webseite der Telekom keine anderen Rückschlüsse zu, da explizit nicht von funktionierenden Geräten gesprochen wird. Die Aktion wäre also für Kunden, die ohnehin einen Telekom-Vertrag abschließen wollten, eine gute Möglichkeit, Elektro-Altlasten in Geld umzuwandeln. Dieses Geld wird dem Kunden auf dem Kundenkonto gutgeschrieben.

Auch mit 10-Prozent-Aktion kombinierbar

Die Aktion ist kombinierbar mit anderen Aktionen der Telekom. So können Kunden bei einem Online-Abschluss des Vertrages beispielsweise von einer über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg rabattierten Grundgebühr profitieren. Die Aktion läuft seit Beginn des Monats.