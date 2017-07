Telekom-Roaming-Option All inclusive World jetzt verfügbar

Ab sofort können Geschäftskunden die neue Roaming-Option All inclusive World der Deutschen Telekom buchen. Monatlich fallen Preise von bis zu 95 Euro pro Monat an.

Neue Telekom-Roaming-Option Wie geplant hat die Deutsche Telekom ihre neue Roaming-Option All inclusive World eingeführt. Das Angebot ist zunächst nur für Geschäftskunden verfügbar und kann in 109 Ländern weltweit genutzt werden. Zum Geltungsbereich zählen auch die 28 EU-Staaten sowie die EWR-Länder und die Schweiz, also die Regionen, in denen auch die herkömmliche All-inclusive-Option der Deutschen Telekom gilt.

Zum Start hat das Bonner Telekommunikationsunternehmen weitere Details zu All inclusive World veröffentlicht. So handelt es sich bei den schon im Vorfeld durchgesickerten Preisen um Netto-Angaben. Kunden, die All inclusive World für drei Monate buchen, zahlen demnach 79,95 Euro netto, was einem Brutto-Betrag von 95,14 Euro entspricht. Für Interessenten, die die Option gleich für zwei Jahre buchen, reduziert sich der Monatspreis auf 59,95 Euro netto bzw. 71,34 Euro brutto.

Diese Beschränkungen gibt es für Telefonie und SMS

Die Kunden haben im Ausland pro Tag bis zu 500 Gesprächsminuten für abgehende und ankommende Verbindungen zur Verfügung. Die Inklusivleistung gilt für Anrufe nach Deutschland sowie im Reiseland und in andere Staaten, in denen die Option All inclusive World gilt. Zudem können die Nutzer bis zu 500 SMS pro Tag nach Deutschland, innerhalb des Reiselandes und in alle anderen All-inclusive-World-Staaten verschicken.

Neben dieser täglichen Begrenzung weist die Telekom darauf hin, dass der Einsatz im Ausland eine "angemessene Nutzung", wie es wörtlich heißt, nicht übersteigen darf. Dabei konkretisiert die Telekom auch, dass sie darunter maximal 7500 Gesprächsminuten und 3000 SMS pro Monat versteht. Zudem sei der Auslandseinsatz nur für eine vorübergehende, geschäftliche Nutzung zulässig.

Inlands-Datenvolumen komplett im Ausland nutzbar

Für den mobilen Internet-Zugang steht das gesamte Inlands-Datenvolumen zur Verfügung. Der Datenverkehr wird auf das Kilobyte genau abgerechnet. Die Telekom weist ferner darauf hin, dass Kunden die Möglichkeit haben, zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung im In- und Ausland nachzukaufen.

Kunden, die gegen die Limits bei Gesprächsminuten und SMS verstoßen oder ihre SIM-Karte für Dauer-Roaming nutzen, können vom Netzbetreiber abgemahnt werden. Die Telekom behält sich vor, den Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn Kunden auch nach einer Abmahnung die vertragswidrige Nutzung nicht einstellen.

Seit dem 15. Juni gilt die neue EU-Verordnung für die Mobilfunknutzung innerhalb der Europäischen Union. In einer weiteren Meldung berichten wir über unsere Erfahrungen mit dem neuen EU-Roaming in Verbindung mit einer Telekom-SIM-Karte.