Telekom: Kostenlose DayFlat & Gratis-Tablet zum Galaxy S9

Im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 zeigt sich die Telekom öfters spendabel. An den Spieltagen der deutschen Elf – wie heute – gibt es für die Mobilfunk-Teilnehmer eine kostenlose DayFlat Unlimited. Zudem erhalten Neukunden zum Galaxy S9 / S9+ ein gratis Galaxy Tab E.

Gratis Galaxy Tab E zum Galaxy S9 bei der Telekom Heute um 16 Uhr ist Anpfiff für das Fußball-Weltmeisterschaftsspiel Deutschland gegen Korea. Doch egal, ob man mit der Nationalelf mitjubelt oder nichts mit dem runden Leder anfangen kann, – Telekom-Teilnehmer profitieren in jedem Fall. Wie bereits seit dem ersten WM-Spieltag der deutschen Mannschaft gibt es auch heute wieder die gratis DayFlat. Vertrags- und Prepaid-Kunden, welche eine DayFlat Unlimited buchen können, sollten schnell reagieren. Unbegrenztes Datenvolumen für volle 24 Stunden und LTE Max klingen durchaus verlockend. Als weiteres Schmankerl spendiert die Telekom zum Galaxy S9 und Galaxy S9+ ein kostenloses Galaxy Tab E.

Internet-Freistoß für Telekom-Kunden

Nicht jeder hat einen Tarif mit üppigem Datenvolumen, doch heute herrscht Gleichheit beim Surfen im D1-Netz. Die Deutsche Telekom fährt mit ihrer Aktion „Unbegrenzt Daten für unbegrenzt Fußball“ fort und bietet am heutigen Mittwoch eine kostenlose DayFlat an. Diese muss auf der Internetseite pass.telekom.de bis spätestens 23:59 Uhr gebucht werden. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Kunden mit einer reinen Daten-Flatrate und einem LTE-Unlimited-Tarif. Der Netzbetreiber weist darauf hin, dass das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Sollte die Nachfrage zu hoch sein, kann sich die Freischaltung zudem verzögern. Was der gratis Surfspaß taugt, erörterten die Kollegen Weidner und Michel bereits im Rahmen eines Tests . Übrigens: auch Nutzer von Edeka Smart und FCB Mobil sind teilnahmeberechtigt.

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Smartphone zuzulegen, hat die Telekom einen spannenden Deal parat. Vom 28. Juni bis zum 15. Juli 2018 erhalten Neukunden, die einen Mobilfunkvertrag in Verbindung mit einem Galaxy S9(+) abschließen, das Tablet Galaxy Tab E geschenkt. Hierbei handelt es sich um ein absolutes Einsteiger-Mobilgerät aus dem Jahr 2015. Der 9,6 Zoll große Bildschirm beherbergt 1280 mal 800 Pixel, es gibt 8 GB Flash und 1,5 GB RAM. Die europäische Ausgabe hängt zudem auf Android 4.4 KitKat fest. Positiv anzumerken sind allerdings das verbaute 3G-Modul der offerierten Variante und der ordentliche Akku mit 7300 mAh. Im freien Handel kostet das Galaxy Tab E (3G) noch rund 150 Euro.