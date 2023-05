MagentaMobil-Young-Aktion: Telekom wertet Tarife auf

Die Telekom startet in rund zwei Wochen eine neue Aktion für die MagentaMobil-Young-Tarife. Neu- und Bestands­kunden erhalten mehr Daten­volumen.

Die Deut­sche Telekom startet in Kürze eine neue Aktion speziell für die Young-Tarife. Ab dem 1. Juni verdop­pelt sich der Pres­semit­tei­lung zufolge das Daten­volumen in allen MagentaMobil-Young-Tarifen. Die Aufwer­tung gilt sowohl für Neu- als auch Bestands­kunden. Bei Neuab­schluss eines der Tarife redu­ziert sich weiterhin die monat­liche Grund­gebühr in den ersten 24 Monaten der Vertrags­lauf­zeit.

Nach­fol­gend lesen Sie die Details zur kommenden Juni-Aktion, die bis zum 30. September 2023 gilt.

MagentaMobil-Young-Aktion: Tarif-Details

Telekom wertet aktionsweise ab dem 1. Juni die MagentaMobil-Young-Tarife auf

Bild: © Deutsche Telekom Zunächst einmal: Wenn Sie einen Tarif der MagentaMobil-Young-Reihe buchen wollen, müssen Sie zwischen 18 und 27 Jahren alt sein. Dazu ist ein Alters­nach­weis erfor­der­lich.

Doppeltes Daten­volumen in allen MagentaMobil-Young-Tarifen bedeutet konkret: Im Tarif MagentaMobil S Young gibt es ab dem 1. Juni 20 GB monat­lich verfüg­bares Daten­volumen zum Preis von 24,95 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Aktuell gibt es noch 15 GB zum Preis von 19,95 Euro pro Monat. Ein monat­liches Daten­kon­tin­gent von 40 GB wird akti­ons­weise ab dem 1. Juni im MagentaMobil M Young zum Preis von 29,95 Euro gewährt (derzeit gibt es noch 30 GB für diese monat­liche Grund­gebühr).

Das verfüg­bare Daten­volumen im Tarif MagentaMobil L Young erhöht sich auf 80 GB pro Monat, Kosten­punkt: 39,95 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Wer den Tarif zum Stand jetzt noch bucht, erhält für diesen Preis nur 60 GB Daten­volumen. Im Tarif MagentaMobil XL Young ändert sich nichts. Pro Monat kostet dieser 64,95 Euro.

Die Akti­ons­preise gelten in den ersten 24 Monaten der Vertrags­lauf­zeit. Wird der jewei­lige Tarif ab dem 25. Monat weiter­geführt, erhöhen sich die Preise. So steigt die monat­liche Grund­gebühr im Tarif MagentaMobil S Young nach zwei Jahren auf 29,95 Euro. Bei allen anderen Tarifen erhöht sich die monat­liche Grund­gebühr um 10 Euro. Die Grund­gebühr für den MagentaMobil M Young steigt so auf 39,95 Euro, für den Tarif MagentaMobil L Young auf 49,95 Euro und für den MagentaMobil XL Young auf 74,95 Euro.

Bei Neuab­schluss fällt für alle Tarife ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis in Höhe von 39,95 Euro an.

MagentaEINS-Vorteile

Kunden, die neben dem MagentaMobil-Young-Tarif auch einen Breit­band­anschluss mit einer monat­lichen Grund­gebühr von ab 29,99 Euro buchen, erhalten einen Kombi-Vorteil im Rahmen von MagentaEINS. Dies führt zu einem dauer­haften monat­lichen Rabatt in Höhe von fünf Euro auf den jewei­ligen MagentaMobil-Young-Tarif.

So redu­ziert sich die monat­liche Grund­gebühr im Tarif MagentaMobil S Young auf 19,95 Euro. Der Tarif MagentaMobil M Young kostet als Breit­band-Mobil-Kombi­buchung dann 24,95 Euro pro Monat. Zudem erhöht sich das verfüg­bare Daten­volumen von 40 GB auf 80 GB pro Monat. Die Tarif-Vari­ante MagentaMobil L Young wird auf unli­mitiertes Daten­volumen zum monat­lichen Grund­preis von 34,95 Euro aufge­stockt.

Nicht immer müssen Tarif-Aktionen auch zum indi­vidu­ellen Nutzungs­bedarf passen. In unserem Handy­tarife-Vergleich können Sie sich Tarife nach Ihrem Bedürfnis ange­passt anzeigen lassen.